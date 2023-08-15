Сохраняют детали на будущее. Как выглядит самолет "Мрия" спустя полтора года войны: фото

С крупнейшего грузового самолета мира Ан-225 "Мрия", которую оккупанты уничтожили в феврале 2022 года в Гостомеле, снимают запчасти. Детали впоследствии могут использовать при строительстве нового воздушного авиалайнера.

Часть двигателей уничтоженного авиалайнера-гиганта Ан-225 "Мрия" продолжают работать в других украинских самолетах, писало РБК-Украина накануне.

Издание " Аэровокзал" поделилось с Avianews эксклюзивными кадрами, как выглядит легендарный самолет в августе 2023 года.

Уцелевшие детали с авиалайнера снимают специалисты госпредприятия "Антонов". Если будет принято решение о создании новой версии самолета, эти запчасти могут использоваться при строительстве.

Отмечается, что с Ан-225 уже демонтировали крыло и хвостовое оперение, хотя по фюзеляжу еще угадывается самый большой в мире самолет.

Во время боевых действий наибольшие повреждения получила носовая часть авиалайнера. Огонь уничтожил кабину пилотов со всем оборудованием, носовую секцию фюзеляжа, двигатель, шасси и часть крыла.

Сохранилось хвостовое оперение. Его можно будет использовать при постройке нового Ан-225. Между тем, двигатели из "Мрии" уже используют на других самолетах нескольких месяцев.

Фото: Уцелевшие детали с авиалайнера снимают специалисты госпредприятия "Антонов" (Игорь Лесив/aerovokzal.net)

Ан-225 был оснащен шестью двигателями Д-18Т. Такие же используют и транспортные самолеты Ан-124 Руслан. ГП "Антонов" смогло отремонтировать три из шести двигателей "Мрии". Два из них поставили в качестве запасных частей на Ан-124. Об этом весной 2023 года рассказал заместитель гендиректора ГП "Антонов" Максим Саноцкий.

Отмечается, что наличие этих запасных двигателей для "Русланов" сейчас играет немаловажную роль. Благодаря этому авиалайнеры могут не простаивать на техническом обслуживании, а выполнять грузовые перевозки. В частности, зарабатывать средства для государства и помогать транспортировать оборонное вооружение для нужд Украины.

Ранее мы писали, как удалось спасти из Гостомеля сверхтяжелый самолет "Руслан".

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