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"Зазвичай місць не було". У Львові рекордно низький попит на новорічні свята

Фото: Підготовка до свят у Львові в грудні 2022 року (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Львові на новорічні свята вільні ще половина місць у готелях. В цьому році підвищився попит на візит до міста на грудневе Різдво.

Зараз до Львова найчастіше приїжджають туристи з Києва, Одеси та Харкова, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

В цьому році готельєри відзначають тенденцію, що гості Львова не планують відпочинок і не бронюють номери заздалегідь.

"В цьому році відчувається, що люди приймають рішення в останній момент. Дивляться: в країні все спокійно, куди можна поїхати, і бронюють сьогодні на сьогодні, завтра – на завтра. На свята можуть на тиждень вперед", – розповідає генеральний менеджер одного з готелів Тарас Кузик.

Фото: Центр Львова у грудні 2022 року (gettyimages.com)

В цьому році в готелі, де він працює, на новорічну ніч є вільні номери.

"Зараз, за 10 днів до Нового року, заброньовано 40 номерів зі 100. Це 40% від завантаження. Наприклад, два роки тому було 80% заброньовано. Зазвичай, на Новий рік взагалі не було місць", – пояснив він.

В минулі роки на новорічно-різдвяні свята у Львові був пік приїзду туристів, в цьому році гості теж їдуть.

Фото: В цьому році у Львові менше гостей (gettyimages.com)

"Маємо інформацію від туроператорів і від готелів щодо бронювань. На період Різдва 24-25 грудня заповненість у готелях – 47%. На новорічний період – 51%. І на 6-7 січня – 32%. Трохи змінилась динаміка, грудневе Різдво підвищило попит", – розповідає керівниця міського управління туризму Христина Лебедь.

За її словами, найбільше туристів у Львів зараз приїжджають із Києва, Харкова та Одеси.

Нагадаємо, ми писали, що українці зацікавилися автобусними турами в Чехію.

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