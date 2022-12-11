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Європа на вихідні. Українці зацікавилися автобусними турами в Чехію

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Неділя 11 грудня 2022 09:00
Європа на вихідні. Українці зацікавилися автобусними турами в Чехію Фото: Відпочинок у Празі, Чехія (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Попри війну в українців зараз користуються попитом екскурсійні тури в Європу. Це один з варіантів відволіктися для людей, які можуть виїхати – жінок з дітьми та чоловіків від 60 років.

Про це в коментарі TRAVEL РБК-Україна співзасновниця туроператора TPG Олена Бойко.

Їдуть подивитися міста і зустрітися з родичами

За словами фахівця, незважаючи на війну, туристи з України почали цікавитися автобусними турами в Європу, зокрема, в Чехію.

"Це один із найпопулярніших європейських напрямків. Наприклад, люди 2-3 дні знаходяться в Празі, дивляться місто, потім їдуть в Дрезден, на зворотному шляху – екскурсія в Кракові. Намагаємося зробити тур таким, щоб люди подивилися і могли з цього жахіття, в якому ми проживаємо, винирнути і відпочити", –розповідає фахівець.

В такій поїздці туристи 3 ночі ночують у готелі в Празі, та 2 ночі – в дорозі. Автобуси рушають із Києва, за маршрутом туристи можуть підсаджуватися чи виходити на зворотному шляху.

"Є тури, які прораховуються під щоденні рейсові автобуси – люди їдуть подивитися міста і, можливо, з родичами зустрітися. А є тури, де набирається цілий автобус із супроводом гіда, підбирається екскурсійна програма", – каже Олена Бойко.

Наразі на екскурсію в Чехію можна поїхати як на католицьке Різдво, так і на наступні святкові дати.

Європа на вихідні. Українці зацікавилися автобусними турами в Чехію

Фото: У турах об'єднують Чехію, Німеччину та Польщу (pixabay.com)

Українці обирають тури із нижчою ціною

Обирають українці й автобусні екскурсійні тури за іншими напрямками, але країни, віддалені від кордону, попитом не користуються, зауважує експерт.

"Наприклад, екскурсійна Франція не користується попитом, тому що це дорожче і довше їхати. Також наші люди звикли до авіа і чекають, коли будуть літаки, щоб летіти туди. Ще грає роль ціна: Чехія недорога", – пояснює Олена Бойко.

Наприклад, у невисокий сезон у жовтні-листопаді тури в Чехію коштували трохи більше 200 євро з людини, а на новорічні свята – близько 350 євро. Ціни вищі, бо високий сезон і більше днів у турі.

"Також користується попитом медичний туризм – наприклад, в санаторії у Карлових Варах. Якщо раніше їхали сотні людей, то зараз це десятки. Це недешевий відпочинок, але люди їдуть – можливо тому, що недалеко добиратися з України", – додає вона.

За словами Олени Бойко, людям, які зараз не можуть подорожувати, варто мріяти про мандрівки та планувати їх після перемоги.

Нагадаємо, ми писали про найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи у цьому році.

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