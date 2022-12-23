"Обычно мест не было". Во Львове рекордно низкий спрос на новогодние праздники

Во Львове на новогодние праздники свободны еще половина мест в отелях. В этом году повысился спрос на визит в город на декабрьское Рождество.

Сейчас во Львов чаще всего приезжают туристы из Киева, Одессы и Харькова, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В этом году отельеры отмечают тенденцию, что гости Львова не планируют отдых и не бронируют номера заранее.

"В этом году чувствуется, что люди принимают решение в последний момент. Смотрят: в стране все спокойно, куда можно поехать, и бронируют сегодня на сегодня, завтра – на завтра. На праздники могут на неделю наперед", – рассказывает генеральный менеджер одного из отелей Тарас Кузык.

Фото: Центр Львова в декабре 2022 года (gettyimages.com)

В этом году в отеле, где он работает, на новогоднюю ночь есть свободные номера.

"Сейчас за 10 дней до Нового года забронировано 40 номеров из 100. Это 40% от загрузки. Например, два года назад было 80% забронировано. Обычно на Новый год вообще не было мест", – пояснил он.

В прошлые годы на новогодне-рождественские праздники во Львове был пик приезда туристов, в этом году гости тоже приезжают.

Фото: В этом году во Львове меньше гостей (gettyimages.com)

"Имеем информацию от туроператоров и от отелей по бронированию. На период Рождества 24-25 декабря заполненность в отелях – 47%. На новогодний период –51%. И на 6-7 января – 32%. Немного изменилась динамика, декабрьское Рождество повысило спрос", – рассказывает руководительница городского управления туризма Кристина Лебедь.

По ее словам, больше всего туристов во Львов сейчас приезжают из Киева, Харькова и Одессы.

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