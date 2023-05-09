Завдяки санкціям. Qatar Airways вперше полетіла на новому Boeing, який не віддали росіянам

Авіакомпанія Qatar Airways 9 травня виконала перший регулярний рейс на літаку Boeing 737 MAX 8, який отримала завдяки санкціям проти Росії.

Авіалайнер здійснив політ із Дохи до Кувейту, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Основу флоту Qatar Airways для польотів на середні відстані досі становили авіалайнери європейського виробництва A320. Але кілька років тому Airbus скасував замовлення Qatar Airways на 50 нових літаків A321 через конфлікт з авіакомпанією.

Тому у 2022 році авіаперевізник підписав із американським виробником Boeing меморандум про постачання до 50 літаків Boeing 737 MAX. Це конкурент європейських літаків для ліній середньої довжини.

За період трохи менше року з моменту анонсу цього замовлення флот катарської авіакомпанії отримав авіалайнер нової моделі. Це дуже малий термін в авіації.

Така швидка поставка пов’язана з тим, що Qatar Airways отримала літак із заводським номером 43329, який призначався для російської авіакомпанії S7 Airlines.

Компанія Boeing випустила цей авіалайнер наприкінці 2021 року та пофарбувала у ліврею S7, але не встигла передати його замовнику до російського вторгнення в Україну.

Влада США запровадила санкції, які заборонили постачання американських літаків та авіаційних запчастин до Росії. Так Boeing 737 MAX вирушив до Катару замість Росії, де він почав виконувати польоти у флоті Qatar Airways під новою реєстрацією A7-BSC.

Нагадаємо, ми писали, що ще одна українська компанія почала виконувати рейси за кордоном.

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