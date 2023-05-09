Благодаря санкциям. Qatar Airways впервые полетела на новом Boeing, который не отдали россиянам

Авиакомпания Qatar Airways 9 мая выполнила первый регулярный рейс на самолете Boeing 737 MAX 8, который получил благодаря санкциям против России.

Авиалайнер совершил полет из Дохи в Кувейт, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Основу флота Qatar Airways для полетов на средние расстояния до сих пор составляли авиалайнеры европейского производства A320. Но несколько лет назад Airbus отменил заказ Qatar Airways на 50 новых самолетов A321 из-за конфликта с авиакомпанией.

Поэтому в 2022 году авиаперевозчик подписал с американским производителем Boeing меморандум о поставках до 50 самолетов Boeing 737 MAX. Это конкурент европейских самолетов для линий средней протяженности.

За период чуть меньше года с момента анонса этого заказа флот катарской авиакомпании получил авиалайнер новой модели. Это очень короткий срок в авиации.

Такая скорая поставка связана с тем, что Qatar Airways получила самолет с заводским номером 43329, который предназначался для российской авиакомпании S7 Airlines.

Компания Boeing выпустила этот авиалайнер в конце 2021 года и покрасила в ливрею S7, но не успела передать его заказчику до российского вторжения в Украину.

Власти США ввели санкции, запретившие поставки американских самолетов и авиационных запчастей в Россию. Так Boeing 737 MAX отправился в Катар вместо России, где начал выполнять полеты во флоте Qatar Airways под новой регистрацией A7-BSC.

Напомним, мы писали, что еще одна украинская компания начала выполнять рейсы за границей.

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