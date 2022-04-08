Защита на год и бесплатные школы. Как украинским беженцам помогают в Греции

Греция – одна из стран Европы, которая предоставила убежище от войны тысячам украинцев.

С февраля более 1,5 миллиона детей бежали от войны на Украине - в рамках самого быстрорастущего кризиса с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны. Треть из 16 тысяч украинских беженцев в Греции — дети.

Как украинские беженцы адаптируются в Афинах, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Эти дети другие – более взрослые". Школьники на занятиях рисуют истории войны

В небольшой квартире в Афинах три дня в неделю организовывают занятия для десятков украинских детей и их матерей, бежавших от российского вторжения в Украину.

В импровизированном классе дети рисуют свои истории. На бумаге - вертолет, сбрасывающий бомбы, горящие здания, танки и тела на земле рядом с голубями мира, несущими оливковые ветви.

"Мы занимаемся арт-терапией, так удобнее для детей. Не нужно говорить, нужно просто показать мне", - говорит их педагог Регина Насретдинова, психолог из Крыма.

Больше всего ее потряс рисунок семилетнего мальчика, изображающий украинских солдат, убивающих Путина.

"Я спрашиваю: "Почему его рисуешь, а не что-то другое?". А он отвечает: "Потому что он украл мое детство, он украл мою нормальную жизнь". Когда я слышу все эти истории о том, как люди умирают - от детей, о том, как они видели бомбы, это меня сломало", - делится специалист.

По ее словам, эти дети другие - они более взрослые. Сначала они были похожи на испуганных животных, но с тех пор стали больше доверять.

Фото: Украинцы на границе Болгарии и Греции (gettyimages.com)

Раньше эта школа проводила по субботам уроки языка для украинских детей, родившихся в Греции, а теперь работает с 40 учениками-беженцами с помощью волонтеров и собственных средств. Телефоны продолжают звонить.

Трое учителей в этом заведении в Афинах - также беженцы, которые пытаются наладить нормальную жизнь.

"Это очень тяжело. Моя душа разбита. Но я счастлива, что могу помочь детям", - говорит Юлия Максимова, учительница из Одессы.

Она находится в Греции со своей 10-летней дочерью. Ее муж остался в Украине и вступил в терроборону.

Во время перерыва ученики пьют чай и едят закуски, смеются, как в обычном классе.

"Эта школа очень крутая, наверное, лучшая школа, в которой я когда-либо был", - делится Константин, который приехал с мамой и братом.

Взрослые выглядят мрачнее. Юлия жестом показывает на дочь и говорит:

"Я должна жить для нее. Я должна быть счастлива. Когда счастлива мать, счастлив ее ребенок".

Фото: В Грецию можно въезжать с любыми паспортами (gettyimages.com)

С какими документами беженцы из Украины могут ехать в Грецию

По данным tripadvisor.mfa.gov.ua, гражданам Украины, которые нуждаются в защите, разрешен въезд в Грецию с такими документами:

украинский биометрический загранпаспорт – через все контрольно-пропускные пункты длительностью до 90 дней;

небиометрический загранпаспорт – через все контрольно-пропускные пункты длительностью до 90 дней при наличии визы;

внутренний украинский паспорт (старого образца в виде книги или ID-карты) – только через контрольно-пропускной пункт "Промахонас" – на 90 дней;

свидетельство о рождении ребенка – с проставлением штампа в паспорте сопровождающего взрослого.

28 марта на электронной платформе Министерства миграции и убежища Греции начата онлайн-регистрация обращений граждан Украины по предоставлению статуса временной защиты.

Фото: Протест против войны в Украине, Афины (gettyimages.com)

Алгоритм действий можно изучить на украинском языке по ссылке. Телефон для справок Минмиграции – 2131629600 с 07:00 до 22:00.

Для ввоза животных никаких дополнительных ветеринарных справок не требуется.

На какую помощь могут рассчитывать украинцы в стране

Статус временной защиты на 1 год

В течение 90 дней Службой убежища Министерства миграции и убежища Греции украинцам предоставляется временная защита на 1 год с правом доступа к легальному трудоустройству и медицинскому и фармацевтическому обслуживанию в соответствии с Директивой 2001/55 Совета Европейского Союза.

По поводу процедуры предоставления временной защиты, нужно обращаться или по телефону +30 2131629600, или по электронной почте: ukraine@migration.gov.gr

Заявление и оформление статуса временной защиты осуществляется только после въезда в Грецию, исключительно заинтересованным лицом.

Жилье

Беженцам из Украины, которые приехали после 24 февраля и не могут самостоятельно обеспечить себе жилье, нужно обратиться в офис Министерства миграции и убежища, который находится на автомобильном пункте пропуска "Промахонас" на границе с Болгарией.

Тогда их временно разместят центре приема граждан Украины вблизи этого КПП. После размещения следует подать заявку на ukraine@migration.gr.ua, указав состав и возраст членов семьи, а также индивидуальные медицинские нужды. В ответ приходит предложение о проживании в Центре размещения граждан Украины в населенном пункте "Серес" (Северная Греция).

Те, кто хочет остаться более долгое время, могут подать запрос, заполнив специальную форму.

Министерство миграции и убежища Греции предоставит место для проживания и питание в центрах гостеприимства, которыми оно располагает.

При прибытии в Грецию через другие пункты пропуска проживание за счет государства не предусмотрено.

Фото: Жилье для украинских переселенцев (gettyimages.com)

Медицинское обслуживание

До получения статуса временной защиты граждане Украины могут быть госпитализированы в государственные больницы Греции при условии, что они нуждаются в неотложной помощи или в случае родов.

Получить бесплатные медицинские услуги, психологическую и социальную поддержку, продукты питания от организации "Врачи мира" можно по таким адресам:

Афіни, Sapphous 12, 105 53, тел: +30 210 32.13.150

https://goo.gl/maps/RLjfT5GR2XbML1XJ6

Салоніки, Ptolemaion 29a, 546 30, тел: +30 2310 56.66.41

https://goo.gl/maps/5D9uCocZfDiGjFRZ9

Образование

Дети в Греции обязаны посещать школу с 4 до 15 лет. Это правило распространяется и на беженцев.

Если украинцы проживают в центрах гостеприимства для беженцев, для детей там может быть специальная программа:

в центрах гостеприимства для детей 4-5 лет;

в районных школах для детей 6-15 лет.

Эти классы были созданы для привлечения в школу всех детей. В этих заведениях работают специализированные воспитатели и учителя, которые помогут детям выучить не только греческий язык, но и английский, математику, информатику, посещать физкультуру и эстетическое воспитание.

Напомним, мы писали, как помогают украинцам, которые спасаются от войны в Италии.

Также сообщалось, на какую помощь могут рассчитывать беженцы в Португалии.