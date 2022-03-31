150 евро в месяц и бесплатная медицина. Как украинским беженцам помогают в Португалии

Приезжать в страну можно с украинским паспортом и свидетельством о рождении

Украинцы продолжают бежать от войны за границу. Одна из стран, которая гостеприимно встречает украинских переселенцев – Португалия.

Как легализироваться в Португалии, чтобы получить временную защиту и помощь, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на блог журналистки и путешественницы Ирины Савиной.

Временная защита переселенцам из Украины

Португалия предоставляет временную защиту людям, перемещенным из Украины из-за войны в стране. Режим распространяется на:

граждан Украины и их родственников, которые не могут вернуться в свою страну из-за военной ситуации;

граждан других национальностей, которые являются родственниками, супругами украинцев, которые по той же причине не могут вернуться в Украину;

любых граждан третьих стран или лиц без гражданства и членов их семей, пользующихся международной защитой в Украине;

любого гражданина третьей страны или лица без гражданства, проживающего в Украине, кто не может вернуться в страну своего происхождения.

В соответствии с этим режимом предоставляется временный статус защиты, автоматически предусматривающий:

Временное разрешение на проживание Идентификационный номер налогоплательщика (NIF) Идентификационный номер социального обеспечения (NISS) Номер пользователя Национальной службы здравоохранения (SNS)

Эти номера дают доступ к разным социальным услугам.

Для получения дополнительной информации о Временном охранном приказе посетите портал Portugal For Ukraine.

Фото: Украинские беженцы в Европе (unsplash.com/kevin-buckert)

Как получить статус беженца в Лиссабоне?

Чтобы оформиться как украинский переселенец в столице Португалии, необходимо в будний день с 9:00 прийти в SEF (Service de Estrangeiros e Fronteiras) по адресу R. Passos Manuel 40, 1150-053 Lisboa. С собой нужно иметь украинский или загранпаспорт.

Там дают анкету для заполнения, просят оставить отпечатки пальцев и выдают на руки нужные документы. Сам статус будет рассматриваться в течение 30 дней. Но сразу можно получить помощь и право находиться легально в Лиссабоне.

Кроме пособия в 150 евро, убежища, языковых курсов, родственники украинского беженца при приезде в Португалию получат более быстрое оформление.

Обратите внимание:

Согласно Дублинским соглашениям, подать документы на "беженца" можно только в одной стране ЕС. Оставаться на территории страны нужно до утверждения статуса - примерно 30 дней.

call-centre помощи беженцам в Португалии: +351 301 207 011

Telegram, WhatsApp, Viber 351 969 293 235

Координатор: https://www.facebook.com/RomanStell

Как подать заявление на временную защиту

Португалия рассматривает заявки граждан Украины, нуждающихся в временной защите, по упрощенной процедуре. Заявление на временную защиту можно подать онлайн через портал SEFforUkraine.sef.pt (доступен на португальском, английском и украинском языках).

Подаваться можно как до, так в после приезда в страну.

До 12 марта беженцы оформляли убежище только оффлайн, но позже запустили удобный сайт, где можно подать документы самостоятельно. Детей оформляют в одном из центров для мигрантов.

Фото: Португалия рассматривает заявки украинцев по упрощенной процедуре (unsplash.com/liam-mckay)

Запросы на временную защиту можно подать лично в Национальных центрах поддержки интеграции мигрантов (CNAIM) в Лиссабоне, Порту и Фару, а также в некоторых представительствах SEF со службами, предназначенными для граждан Украины, работающих в нерабочее время.

Временная защита сначала действует один год. Срок может быть продлен еще на 12 месяцев в зависимости от ситуации в Украине.

Полная информация по легализации в Португалии:

https://eportugal.gov.pt/en/ucrania-informacoes-e-apoios-disponiveis-em-portugal

Права украинцев в Португалии

На статус временной защиты можно зарегистрироваться в любом отделении SEF.

Не отказывают и тем, у кого нет загранпаспорта (только "внутренний"). Для детей может быть достаточно свидетельства о рождении. Украинские документы не забирают - когда ситуация стабилизируется, можно вернуться в Украину.

SEF сообщает данные в налоговую службу, службу соцзащиты и медицинской службе. Регистрация в этих службах проходит автоматически – регистрационный номер должен прийти на электронную почту.

После этого украинские переселенцы получают те же права, что и другие иностранцы, легально проживающие на территории Португалии. Можно будет:

Открыть счет в любом банковском учреждении страны.

Обратиться за социальной помощью (порядок еще утверждается, выплаты могут составить около 150 евро в месяц.

Устроить ребенка в садик с 3 лет или в школу.

Обращаться за медицинской помощью в государственных учреждениях - бесплатно для детей, за небольшую плату для взрослых, зарегистрироваться в поликлинике по месту жительства.

Фото: Беженцы могут устроить ребенка в школу (gettyimages.com)

Проживание в Португалии: снимать или просить

По сравнению с Германией и Польшой, в Португалии не так просто найти размещение – все волонтеры рекомендуют при возможности самостоятельно искать жилье и арендовать за свои деньги. Но сначала необходимо зарегистрировать статус временной защиты – без этого арендодатели не могут подписывать контракт.

Если средств на аренду нет, можно обратиться за помощью в Высшую Комиссию Миграции (ACM), которая работает непосредственно с Социальным обеспечением, чтобы найти жилье для нуждающихся.

Можно отправить электронное письмо по адресу [email protected], заполнить онлайн-форму на португальском дипломатическом портале (на одном из языков - португальском, английском или украинском) или обратиться в один из трех национальных центров поддержки мигрантов (CNAIM) в Лиссабоне, Фару и Порту.

Вы также можете получить доступ к специальному режиму программы "Входная дверь", в рамках которого предоставляется финансовая поддержка для покрытия расходов на аренду жилья. Поддержка длится до 18 месяцев и может быть продлена до 30 месяцев. Больше информации на портале Portugal For Ukraine.

Как найти работу в Португалии

Для украинцев, которые ищут работу, Институт занятости и профессионального обучения (IEFP) создал платформу "Португалия для Украины", где загружено уже более 2 тысяч вакансий.

IEFP также оказывает финансовую в рамках программы Emprego Interior Mais. Фиксированная сумма - 2 659,20 евро, к которой можно добавить 20 % на каждого члена семьи, но не больше 1 329,60 евро. Подробнее об условиях выплаты - на портале iefponline.

Фото: Для украинцев упростили условия трудоустройства (gettyimages.com)

В Португалии для украинцев упрощено признание профессиональных квалификаций с отказом от требований, предусмотренных законодательством. Чтобы работать по специальности, необходимо обратиться в компетентный орган для уточнения условий. Их список можно найти на портале Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho.

Как и в других странах, легче найти работу, владея португальским или английским языком. Но иногда появляются предложения простой работы для беженцев без знания языка – мыть посуду или убирать помещения в отеле. Можно заработать 500-600 евро в месяц.

Как выучить португальский язык

Поучиться португальскому языку недорого можно в сети центров Qualifica или Portal de Oferta Formativa. Можно выбрать также из списка школ, предлагающих обучение португальскому языку (список школ).

Переселенцы могут обратиться в отдел содействия изучению португальского языка: [email protected]

Телефон доверия для мигрантов – +351 218 106 191, рабочие дни с 9:00 до 19:00.

Начать изучать португальский можно бесплатно онлайн: https://t.me/expressucraniaportugal. Новые уроки появляются три раза в неделю.

Также можно попросить найти курсы в любом местном центре поддержки интеграции мигрантов (CLAIM).

Жилье: бесплатно и аренда

Португальские семьи принимают беженцев на первое время. Далее необходимо самостоятельно искать жилье. Для того, чтобы владелец квартиры сдал ее в аренду, нужны идентификационные номера. Также для подписания договора могут попросить подтвердить платежеспособность: наличие работы, контракта.

В среднем в Лиссабоне жилье в хороших районах обойдется от 1000 евро в месяц плюс стоимость коммунальных услуг. Плюс – депозит за 1-3 месяца, процент риелтора. Дешевле – за 500 евро - можно найти дальше от побережья океана.

Дети и школа

Детей можно отдавать бесплатно в школу, если повезет, в детский сад. Садики с 3 лет и школы в Португалии бесплатные с бесплатным питанием. Однако в государственные детские сады не всем повезет попасть – туда и так большие очереди, а частные сады в Лиссабоне стоят по 500 евро в месяц.

Напомним, мы писали, что нужно знать о легализации и помощи украинцам в Чехии.