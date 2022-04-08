Захист на рік і безкоштовні школи. Як українським біженцям допомагають у Греції

Греція - одна з країн Європи, яка надала прихисток від війни тисячам українців.

З лютого понад 1,5 мільйона дітей втекли від війни на Україні - в рамках найшвидше зростаючої кризи з біженцями в Європі з часів Другої світової війни. Третина з 16 тисяч українських біженців у Греції — діти.

Як українські біженці адаптуються в Афінах, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ці діти інші - більш дорослі". Школярі на заняттях малюють історії війни

У невеликій квартирі в Афінах три дні на тиждень організовують заняття для десятків українських дітей та їхніх матерів, які втекли від російського вторгнення в Україну.

В імпровізованому класі діти малюють свої історії. На папері - вертоліт, що скидає бомби, палаючі будівлі, танки і тіла на землі поруч з голубами світу, що несуть оливкові гілки.

"Ми займаємося арт-терапією, так зручніше для дітей. Не потрібно говорити, потрібно просто показати мені", - каже їх педагог Регіна Насретдинова, психолог з Криму.

Найбільше її потряс малюнок семирічного хлопчика, що зображає українських солдатів, які вбивають Путіна.

"Я запитую: "Чому його малюєш, а не щось інше?". А він відповідає:" Тому що він вкрав моє дитинство, він вкрав моє нормальне життя". Коли я чую всі ці історії про те, як люди вмирають - від дітей, про те, як вони бачили бомби, це мене зламало", - ділиться фахівець.

За її словами, ці діти інші - вони більш дорослі. Спочатку вони були схожі на переляканих тварин, але з тих пір стали більше довіряти.

Фото: Українці на кордоні Болгарії та Греції (gettyimages.com)

Раніше ця школа проводила по суботах уроки мови для українських дітей, що народилися в Греції, а тепер працює з 40 учнями-біженцями за допомогою волонтерів і власних коштів. Телефони продовжують дзвонити.

Троє вчителів у цьому закладі в Афінах - також біженці, які намагаються налагодити нормальне життя.

"Це дуже важко. Моя душа розбита. Але я щаслива, що можу допомогти дітям", - каже Юлія Максимова, вчителька з Одеси.

Вона знаходиться в Греції зі своєю 10-річною дочкою. Її чоловік залишився в Україні і вступив в терроборону.

Під час перерви учні п'ють чай і їдять закуски, сміються, як у звичайному класі.

"Ця школа дуже крута, напевно, найкраща школа, в якій я коли-небудь був", - ділиться Костянтин, який приїхав з мамою і братом.

Дорослі виглядають похмурішими. Юлія жестом показує на дочку і каже:

"Я повинна жити для неї. Я повинна бути щаслива. Коли щаслива мати, щаслива її дитина".

Фото: у Грецію можна в'їжджати з будь-якими паспортами (gettyimages.com)

З якими документами біженці з України можуть їхати до Греції

За даними tripadvisor.mfa.gov.ua, громадянам України, які потребують захисту, дозволено в'їзд до Греції з такими документами:

український біометричний закордонний паспорт - через всі контрольно-пропускні пункти тривалістю до 90 днів;

небіометричний закордонний паспорт - через всі контрольно-пропускні пункти тривалістю до 90 днів за наявності візи;

внутрішній український паспорт (старого зразка у вигляді книги або ID-карти) - тільки через контрольно-пропускний пункт "Промахонас" - на 90 днів;

свідоцтво про народження дитини - з проставленням штампа в паспорті супроводжуючого дорослого.

28 березня на електронній платформі Міністерства міграції та притулку Греції розпочато онлайн-реєстрацію звернень громадян України щодо надання статусу тимчасового захисту.

Фото: Протест проти війни в Україні, Афіни (gettyimages.com)

Алгоритм дій можна вивчити українською мовою за посиланням. Телефон для довідок Мінміграції - 2131629600 з 07:00 до 22:00.

Для ввезення тварин ніяких додаткових ветеринарних довідок не потрібно.

На яку допомогу можуть розраховувати українці в країні

Статус тимчасового захисту на 1 рік

Протягом 90 днів службою притулку Міністерства міграції та притулку Греції українцям надається тимчасовий захист на 1 рік з правом доступу до легального працевлаштування та медичного та фармацевтичного обслуговування відповідно до Директиви 2001/55 Ради Європейського Союзу.

З приводу процедури надання тимчасового захисту, потрібно звертатися або за телефоном +30 2131629600, або електронною поштою: ukraine@migration.gov.gr

Заява та оформлення статусу тимчасового захисту здійснюється тільки після в'їзду в Грецію, виключно зацікавленою особою.

Житло

Біженцям з України, які приїхали після 24 лютого і не можуть самостійно забезпечити собі житло, потрібно звернутися в офіс Міністерства міграції та притулку, який знаходиться на автомобільному пункті пропуску "Промахонас" на кордоні з Болгарією.

Тоді їх тимчасово розмістять центрі прийому громадян України поблизу цього КПП. Після розміщення слід подати заявку на ukraine@migration.gr.ua, вказавши склад і вік членів сім'ї, а також індивідуальні медичні потреби. У відповідь приходить пропозиція про проживання в центрі розміщення громадян України в населеному пункті "Серес" (Північна Греція).

Ті, хто хоче залишитися більш довгий час, можуть подати запит, заповнивши спеціальну форму.

Міністерство міграції та притулку Греції надасть місце для проживання та харчування в центрах гостинності, які воно має в своєму розпорядженні.

При прибутті до Греції через інші пункти пропуску проживання за рахунок держави не передбачено.

Фото: Житло для українських переселенців (gettyimages.com)

Медичне обслуговування

До отримання статусу тимчасового захисту громадяни України можуть бути госпіталізовані в державні лікарні Греції за умови, що вони потребують невідкладної допомоги або в разі пологів.

Отримати безкоштовні медичні послуги, психологічну та соціальну підтримку, продукти харчування від організації "Лікарі світу" можна за такими адресами:

Афіни, Sapphous 12, 105 53, тел: +30 210 32.13.150

https://goo.gl/maps/RLjfT5GR2XbML1XJ6

Салоніки, Ptolemaion 29a, 546 30, тел: +30 2310 56.66.41

https://goo.gl/maps/5D9uCocZfDiGjFRZ9

Освіта

Діти в Греції зобов'язані відвідувати школу з 4 до 15 років. Це правило поширюється і на біженців.

Якщо українці проживають у центрах гостинності для біженців, для дітей там може бути спеціальна програма:

у центрах гостинності для дітей 4-5 років;

у районних школах для дітей 6-15 років.

Ці класи були створені для залучення в школу всіх дітей. У цих закладах працюють спеціалізовані вихователі та вчителі, які допоможуть дітям вивчити не тільки грецьку мову, а й англійську, математику, інформатику, відвідувати фізкультуру та естетичне виховання.

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