Зарплати зросли. Скільки можна заробити на сезонній роботі у Польщі

В цьому році за сезонну роботу у Польщі українцям платять на 10% більше, ніж торік. Це пов'язано з підняттям ставки мінімальної заробітної плати.

Скільки можна заробити на найпопулярнішій сезонній та постійній роботі у Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповіли в аналітичному центрі Gremi Personal.

Скільки можна заробити на сезонній роботі

Зараз мінімальна польська зарплата дорівнює 30200 грн (3410 злотих), торік була – 27460 грн. Після вирахування податків працівники отримують щонайменше 23474 грн. У цьому році мінімальну зарплату в Польщі збільшать ще раз із липня.

У Польщі кількість вакансій досі перевищує попит на них. Найпопулярнішою залишається робота в готельно-ресторанній сфері та на збиранні врожаю.

В аналітичному центрі міжнародної агенції Gremi Personal склали перелік із 10 найбільш популярних вакансій та підрахували середні місячні зарплати на такій роботі за умови шестиденного робочого тижня.

Інфографіка: Середній заробіток у гривнях на сезонних роботах у Польщі (надана РБК-Україна)

"Сезонна робота має особливості. Наприклад, на збиранні врожаю зарплата залежить від кількості зібраного за робочий день. Інші сезонні роботи, які ми відібрали до списку, оплачуються погодинно – робітники самі можуть обирати, скільки хочуть працювати. Оплата урахуванням сплачених податків мінімум 17 злотих на годину, це 150 грн", – пояснює директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Фото: Робота в пекарні у Польщі (gettyimages.com)

У яких сферах є найбільше вакансій на постійну роботу

У Польщі також чимало постійної роботи незалежно від сезону, на яку запрошують українців.

Найбільше вакансій – у сфері харчової промисловості та логістиці. За найпростішу роботу, на якій необов'язково володіти польською мовою та мати особливі навички, пропонують від 30000 грн.

На даний час у Польщі проживають близько 2 млн українців, з них 1,5 млн отримали статус тимчасового захисту. Офіційно працевлаштовані 739 тис. громадян України.

Нагадаємо, ми писали, якою буде мінімальна зарплата у Польщі в 2023 році.