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Зарплаты выросли. Сколько можно заработать на сезонной работе в Польше

Фото: Сбор ягод в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В этом году за сезонную работу в Польше украинцам платят на 10% больше, чем в прошлом. Это связано с поднятием ставки минимальной заработной платы.

Сколько можно заработать на самой популярной сезонной и постоянной работе в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказали в аналитическом центре Gremi Personal.

Сколько можно заработать на сезонной работе

Сейчас минимальная польская зарплата равна 30 200 грн (3410 злотых), в прошлом году была – 27 460 грн. После вычета налогов работники получают не менее 23474 грн. В этом году минимальную зарплату в Польше увеличат еще раз с июля.

В Польше количество вакансий по-прежнему превышает спрос на них. Самой популярной остается работа в гостинично-ресторанной сфере и на уборке урожая.

В аналитическом центре международного агентства Gremi Personal составили перечень из 10 наиболее популярных вакансий и подсчитали средние месячные зарплаты на такой работе при шестидневной рабочей неделе.

Инфографика: Средний заработок в гривнах на сезонных работах в Польше (предоставлена РБК-Украина)

"Сезонная работа имеет особенности. Например, на сборе урожая зарплата зависит от количества собранного за рабочий день. Другие сезонные работы, которые мы отобрали в список, оплачиваются почасово – рабочие сами могут выбирать, сколько хотят работать. Оплата с учетом уплаченных налогов минимум 17 злотых на час, это 150 грн", – объясняет директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Фото: Работа в пекарне в Польше (gettyimages.com)

В каких сферах есть больше всего вакансий на постоянную работу

В Польше также много постоянной работы независимо от сезона, на которую приглашают украинцев.

Больше всего вакансий – в сфере пищевой промышленности и логистике. За простейшую работу, на которой необязательно владеть польским языком и иметь особые навыки, предлагают от 30 000 грн.

В настоящее время в Польше проживает около 2 млн украинцев, из них 1,5 млн получили статус временной защиты. Официально трудоустроены 739 тыс. граждан Украины.

Напомним, мы писали, какой будет минимальная зарплата в Польше в 2023 году.

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Зарплата в Украинеработа в Польше