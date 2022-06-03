Запретили покидать страну. На Шри-Ланке арестовали самолет "Аэрофлота"

На Шри-Ланке арестовали самолет российской компании "Аэрофлот".

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на издание newsfirst.lk.

Высокий коммерческий суд Коломбо издал приказ, запрещающий российскому самолету "Аэрофлота" покидать Шри-Ланку. Речь идет о судне Airbus A330.

Судья Высокого коммерческого суда Коломбо Харша Сетунга вынес судебный запрет в отношении российской авиакомпании-ответчика после рассмотрения жалобы, которую подала ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited.

Сообщается, что судебный запрет будет действовать до 16 июня. Истец утверждает, что у него есть дело об урегулировании с ответчиком "Российские авиалинии", и поэтому он подал жалобу, требуя судебного запрета на вылет из Шри-Ланки самолета, принадлежащего авиакомпании-ответчику.

Приказ был издан судьей Высокого коммерческого суда Коломбо после рассмотрения жалобы. То, что самолет задержан на Шри-Ланке, подтвердили и в РФ.

Отметим, большая часть самолетов авиакомпаний РФ находилась в аренде у западных компаний. После вторжения в Украину на компании наложили санкции и потребовали вернуть самолеты западным компаниям, но в России отказались это делать и фактически украли эти судна, писало РБК-Украина.

"Проблемы у "Аэрофлота" появились после начала масштабной войны России против Украины. В ответ на это Евросоюз запретил поставку самолетов и запчастей в Россию и предписал европейским лизинговым компаниям прекратить договоры с российскими авиаперевозчиками об аренде авиалайнеров, — пишет профильное издание Avianews.

До российского вторжения в Украину основу парка авиакомпании составляли произведенные на западе Airbus и Boeing, которые регистрировались на Бермудах. Поскольку санкции могли остановить авиасообщение в России, власти страны запретили отдавать владельцам самолеты и начали менять их регистрацию с бермудской на российскую.

Также недавно Израиль отказал авиакомпании "Белавиа" в обслуживании самолетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.