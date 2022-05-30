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Отменяют все рейсы. Израиль отказал авиакомпании "Белавиа" в обслуживании самолетов

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Понедельник 30 мая 2022 15:13
Отменяют все рейсы. Израиль отказал авиакомпании "Белавиа" в обслуживании самолетов Фото: Самолет авиакомпании "Белавиа" (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Запланированные полеты по маршруту "Минск-Тель-Авив" не состоятся до конца сезона

Беларусская государственная авиакомпания "Белавиа" отменяет ранее запланированные рейсы по маршруту "Минск-Тель-Авив" из-за отказа израильской стороны в обслуживании самолетов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Авиационные власти Израиля отказали "Белавиа" в обслуживании самолетов в аэропорту Бен Гурион, в связи с чем авиакомпания вынуждена отменить ранее запланированные рейсы в Тель-Авив", — говорится в сообщении.
В "Белавиа" добавили, что ранее в мае этого года в Израиле компании выдали разрешение на полеты и утвердили программу рейсов по новому расписанию: тогда техническая посадка должна была совершаться в Баку.
Авиакомпания начала продажи авиабилетов на новые рейсы, первый из которых был запланирован уже 2 июня. Однако из-за отказа Израиля авиакомпания вынуждена отменить все запланированные рейсы вплоть до конца летнего сезона - 27 октября 2022 года, отметили в "Белавиа".

Напомним, авиакомпания выполняла регулярные рейсы из Минска в Тель-Авив, начиная с 1996 года. Этим летом "Белавиа" тоже планировала летать в Израиль: маршрут хотели перезапустить в июне. Однако до запрета Израиля длительность маршрута из-за санкций составила целых девять часов вместо трех.

Тем временем из-за санкций еще один маршрут "Белавиа" в анклав РФ стал в три раза длиннее.

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