Заборонили покидати країну. На Шрі-Ланці заарештували літак "Аерофлоту"

На Шрі-Ланці заарештували літак російської компанії "Аерофлот".

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на видання newsfirst.lk.

Високий комерційний суд Коломбо видав наказ, що забороняє російському літаку "Аерофлоту" залишати Шрі-Ланку. Йдеться про судно Airbus A330.

Суддя високого комерційного суду Коломбо Харша Сетунга виніс судову заборону щодо російської авіакомпанії-відповідача після розгляду скарги, яку подала ірландська компанія Celestial Aviation Trading Limited.

Повідомляється, що судова заборона діятиме до 16 червня. Позивач стверджує, що у нього є справа про врегулювання з відповідачем "Російські авіалінії", і тому він подав скаргу, вимагаючи судової заборони на виліт зі Шрі-Ланки літака, що належить авіакомпанії-відповідачу.

Наказ був виданий суддею високого комерційного суду Коломбо після розгляду скарги. Те, що літак затриманий на Шрі-Ланці, підтвердили й у РФ.

Відзначимо, велика частина літак авіакомпаній РФ перебувала в оренді у західних компаній. Після вторгнення в Україну на компанії наклали санкції і зажадали повернути літаки західним компаніям, але в Росії відмовилися це робити і фактично вкрали ці судна, писало РБК-Україна.

"Проблеми у "Аерофлоту" з'явилися після початку масштабної війни Росії проти України. У відповідь на це Євросоюз заборонив постачання літаків і запчастин до Росії й наказав європейським лізинговим компаніям припинити договори з російськими авіаперевізниками про оренду авіалайнерів", — пише профільне видання Avianews.

До російського вторгнення в Україну основу парку авіакомпанії становили вироблені на заході Airbus і Boeing, які реєструвалися на Бермудах. Оскільки санкції могли зупинити авіасполучення в Росії, влада країни заборонила віддавати власникам літаки й почала змінювати їх реєстрацію з бермудської на російську.

Також нещодавно Ізраїль відмовив авіакомпанії "Белавіа" в обслуговуванні літаків.

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