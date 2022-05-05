UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Заплатили 3 млн евро налогов с начала войны. Сколько зарабатывают украинцы в Литве

Фото: Литва (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Каждый третий переехавший в страну беженец уже нашел работу

Во время войны в Украине работу уже смогли найти работу более 7,6 тысяч украинских беженцев. Это около трети всех, кто заехал в страну с начала вторжения России, заявили в Министерстве социальной защиты и труда.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на издание LRT.

Уточняется, что трудоустроенные украинцы уже заплатили Литве более 3 млн евро налогов. По данным министерства, только в апреле в бюджет от них поступило почти 2 млн евро.

В течение такого короткого периода времени уже каждый третий украинец трудоспособного возраста, приехавший в страну, нашел работу. Работающие украинцы уже заплатили стране более 3 миллионов евро налогов, отметила министр Моника Навицкене.

"Я благодарю работодателей, которые трудоустраивают украинцев, приехавших в нашу страну, и приглашаю вас продолжить регистрацию своих свободных рабочих мест в Службе занятости", — уточнила она.

Тем временем в Литву, по данным ведомства, уже прибыло более 50 тысяч беженцев из Украины. Из них около 28 тысяч - люди трудоспособного возраста.

Подавляющее большинство украинцев занято на работах, требующих средней квалификации, каждый десятый - на высококвалифицированной работе. Их ежемесячная заработная плата колеблется от минимальной до почти 2 тысяч евро. Издание сообщает, что в среднем работающий в Литве украинец зарабатывает "на бумаге" около 900 евро.

В настоящее время на учете в Службе занятости состоит более 8,7 тысяч ищущих работу жителей Украины.

Напомним, мы писали, что украинцы продолжают укреплять экономику Польши.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваЗарплата в УкраинеБеженцы