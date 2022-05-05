Заплатили 3 млн євро податків з початку війни. Скільки заробляють українці у Литві

Під час війни в Україні вже змогли знайти роботу понад 7,6 тисяч українських біженців. Це близько третини всіх, хто заїхав в країну з початку вторгнення Росії, заявили в Міністерстві соціального захисту і праці.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на видання LRT.

Уточнюється, що працевлаштовані українці вже заплатили Литві понад 3 млн євро податків. За даними Міністерства, тільки у квітні до бюджету від них надійшло майже 2 млн євро.

Протягом такого короткого періоду часу вже кожен третій українець працездатного віку, який приїхав в країну, знайшов роботу. Працюючі українці вже заплатили країні більше 3 мільйонів євро податків, зазначила міністр Моніка Навицкене.

"Я дякую роботодавцям, які працевлаштовують українців, які приїхали в нашу країну, і запрошую вас продовжити реєстрацію своїх вільних робочих місць в службі зайнятості", — уточнила вона.

Тим часом до Литви, за даними відомства, вже прибуло понад 50 тисяч біженців з України. З них близько 28 тисяч - люди працездатного віку.

Переважна більшість українців зайнята на роботах, що вимагають середньої кваліфікації, кожен десятий - на висококваліфікованій роботі. Їх щомісячна заробітна плата коливається від мінімальної до майже 2 тисяч євро. Видання повідомляє, що середньому працюючий в Литві українець заробляє "на папері" близько 900 євро.

В цей час на обліку в службі зайнятості перебуває понад 8,7 тисяч шукаючих роботу жителів України.

Нагадаємо, ми писали, що українці продовжують зміцнювати економіку Польщі.