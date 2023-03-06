ua ru
Пн, 06 березня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Заможні клієнти. Як українські біженці підтримують польський бізнес

Новость на русском →
Понеділок 06 березня 2023 17:08
Заможні клієнти. Як українські біженці підтримують польський бізнес Фото: Кафе у Кракові (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Заможні українці у Польщі дають поштовх місцевому бізнесу. Біженці стають клієнтами приватних шкіл, клінік, агентств нерухомості.

Як польський бізнес підлаштовується під нових клієнтів, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrayina.pl.

Більшість біженців залишали Україну, прибуваючи в Польщу без майна та фінансів. Менша група втікачів від війни прибули на власних автомобілях і мали достатньо коштів.

Як заможні українці підтримують польський бізнес, свідчать кілька прикладів. Наприклад, у варшавському районі Вілянув приватна британська початкова школа збільшила площу приміщень утричі. Там проживає велика спільнота емігрантів, й у школі зросло число українських учнів. Навчання коштує 15 тисяч доларів на рік.

"Збільшення кількості українських школярів позитивно вплинуло на рішення про розширення", – сказав директор закладу Том Макграт.

У клініці пластичної хірургії у Варшаві українські клієнти становлять 10-20%. Через це медичний заклад нещодавно найняв українського лікаря.

"Раніше українці до нас не їздили, тому що в Україні такі медичні послуги були значно дешевшими, а зараз, коли вони в Польщі, у них немає іншого виходу", - пояснює засновниця клініки Анна Кузнєцова.

"Багато українців приїхали з грошима, і вони, безумовно, можуть купити дорогу нерухомість", – каже українська агент з нерухомості Юлія Антонюк, яка рік тому переїхала до Варшави з Києва.

Підприємства, які обслуговують середній клас і заможних людей у Польщі, стверджують, що витрати українців допомогли їм захиститися від економічних наслідків інфляції.

Згідно з лютневим дослідженням польського банку Santander, типове споживання українців на 61% нижче за середнє споживання поляків.

Заможні клієнти. Як українські біженці підтримують польський бізнесФото: Українці відкривають салони краси для українців у Польщі (freepik.com)

Але це не стає на заваді українському бізнесу відкриватися для українців у Польщі. Наприклад, у Варшаві відкрилися заклади з круасанами. Також два приміщення у польській столиці відкрив український салон краси. 70% клієнтів там становлять українці. Через попит треба записуватися щонайменше за місяць.

Елітні варшавські ресторани та бари наймають український персонал, записують бронювання українською мовою.

"Бувають дні, коли половина клієнтів – українці", – розповів офіціант одного із таких закладів Ігор Добринов.

Нагадаємо, ми писали, що Швейцарія не справляється із напливом українських біженців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща бизнес
Відпочинок в Україні
Точки зору
Наталія Рудніченко
"Паризький синдром" української переселенки. Чому я не захотіла жити в Парижі
Наталія Рудніченко
спеціально для РБК-Україна
Наталія Будянська
Складнощі адаптації. Як я переїздила до Словаччини через війну та чому повернулася в Україну
Наталія Будянська
мандрівниця, письменниця
Олег Васильєв
Від 230 гривень. Топ найбюджетніших поїздів до Карпат з різних міст України
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Ігор Чудовський
Легальний спосіб. Кого з чоловіків випускають за кордон по базі "Шлях" та як це працює
Ігор Чудовський
керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери"
Всі точки зору