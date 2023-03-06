Заможні клієнти. Як українські біженці підтримують польський бізнес

Заможні українці у Польщі дають поштовх місцевому бізнесу. Біженці стають клієнтами приватних шкіл, клінік, агентств нерухомості.

Як польський бізнес підлаштовується під нових клієнтів, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrayina.pl.

Більшість біженців залишали Україну, прибуваючи в Польщу без майна та фінансів. Менша група втікачів від війни прибули на власних автомобілях і мали достатньо коштів.

Як заможні українці підтримують польський бізнес, свідчать кілька прикладів. Наприклад, у варшавському районі Вілянув приватна британська початкова школа збільшила площу приміщень утричі. Там проживає велика спільнота емігрантів, й у школі зросло число українських учнів. Навчання коштує 15 тисяч доларів на рік.

"Збільшення кількості українських школярів позитивно вплинуло на рішення про розширення", – сказав директор закладу Том Макграт.

У клініці пластичної хірургії у Варшаві українські клієнти становлять 10-20%. Через це медичний заклад нещодавно найняв українського лікаря.

"Раніше українці до нас не їздили, тому що в Україні такі медичні послуги були значно дешевшими, а зараз, коли вони в Польщі, у них немає іншого виходу", - пояснює засновниця клініки Анна Кузнєцова.

"Багато українців приїхали з грошима, і вони, безумовно, можуть купити дорогу нерухомість", – каже українська агент з нерухомості Юлія Антонюк, яка рік тому переїхала до Варшави з Києва.

Підприємства, які обслуговують середній клас і заможних людей у Польщі, стверджують, що витрати українців допомогли їм захиститися від економічних наслідків інфляції.

Згідно з лютневим дослідженням польського банку Santander, типове споживання українців на 61% нижче за середнє споживання поляків.

Фото: Українці відкривають салони краси для українців у Польщі (freepik.com)

Але це не стає на заваді українському бізнесу відкриватися для українців у Польщі. Наприклад, у Варшаві відкрилися заклади з круасанами. Також два приміщення у польській столиці відкрив український салон краси. 70% клієнтів там становлять українці. Через попит треба записуватися щонайменше за місяць.

Елітні варшавські ресторани та бари наймають український персонал, записують бронювання українською мовою.

"Бувають дні, коли половина клієнтів – українці", – розповів офіціант одного із таких закладів Ігор Добринов.

Нагадаємо, ми писали, що Швейцарія не справляється із напливом українських біженців.