Замок Дракули та Діснейленд. Куди найбільше їдуть українці в екскурсійні тури восени

Попри війну українці продовжують подорожувати. Восени прийшла пора екскурсійних турів до Європи, у які вирушають жінки та діти.

Інтерес до таких подорожей зріс у рази, розповів РБК-Україна гід туристичної компанії Adriatic Travel Володимир Гайдук.

Попит на екскурсії до Європи – утричі вищий, ніж до війни

Автобусні тури до Європи набувають все більшої популярності. За словами Володимира Гайдука, цього року попит на такі поїздки удвічі вищий, ніж торік, та у три рази більший, ніж до війни та пандемії. У компанії стали організовувати більше виїздів за новими напрямками: до Іспанії, скандинавських країн.

Восени багато подорожують дитячі шкільні групи – до парків розваг: "Діснейленд" (Франція), "Європа-парк" (Німеччина), "Астерікс" (Франція), "Енерджілендія" (Польща).

"Також зараз багато турів до Італії, Франції, Швейцарії – жінки беруть відпустку і подорожують. Із дешевших подорожей популярні Прага, Відень, Будапешт. До Хеловіну (31 жовтня) багато хто хоче поїхати до Трансільванії у Румунії, якою зацікавилися після перегляду серіалу "Венсдей", – розповідає гід.

Тури до сусідніх країн тривають 3-4 дні, а поїздка до Франції чи Швейцарії, Італії – від 6 днів.

"Найпопулярніші напрямки восени: Франція та Італія. Париж завжди приваблює туристів. Багато хто їде в Італію, бо гарна погода, ще тепло. Влітку відвідувати Венецію, Рим, Флоренцію важко через спеку. А хто хоче походити по екскурсійних об'єктах, картинних галереях – саме зараз "золота пора", – каже фахівець.

Фото: Туристи в Парижі (pixabay.com)

Також цікавляться туристи Прагою – щотижня виїжджають 3-4 тури, які включають екскурсії у цьому місті. Є окремі тури вихідного дня.

"Зараз люди, якщо вже їдуть за кордон, то хочуть краще ознайомитися з тією чи іншою країною. Якщо раніше були популярні тури вихідного дня, то зараз багато туристів їдуть на 7-8 днів. Стало більше турів без нічних переїздів", – звертає увагу він.

Скільки коштують екскурсійні мандрівки восени 2023 року

За словами Володимира Гайдука, вартість турів із минулого року зросла до 10%. Це пов'язано із подорожчанням готелів у Європі та пального. Водночас, діти та родини військових можуть подорожувати зі знижками (10-15%).

Цієї осені вартість автобусних мандрівок до Європи починається від 100 євро (в турі до Будапешту), а до Франції та Італії – від 380 євро.

Наприклад, 4-денна подорож до Трансільванії у Румунії коштує в середньому 140 євро. Цей тур включає відвідування замку Кантакузіно, який став популярним завдяки серіалу "Wednesday", замку "Дракули" у селі Бран, замку Пелеш, фортеці Ришнов та термального аквапарку Брашова. Водночас тур до Праги обійдеться в середньому 130-140 євро.

Подорож до Парижа – від 350 євро. Водночас екскурсії до Італії – від 260 євро. 8-денна відпустка в Іспанії та Франції коштуватиме від 450 євро.

Фото: Туристи в Барселоні (pixabay.com)

Натоміть поїздка до Ірландії через Німеччину, Бельгію та Францію, яка триває 11 днів, обійдеться від 830 євро.

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