Замок Дракули та Діснейленд. Куди найбільше їдуть українці в екскурсійні тури восени

Попри війну українці продовжують подорожувати. Восени прийшла пора екскурсійних турів до Європи, у які вирушають жінки та діти.
Інтерес до таких подорожей зріс у рази, розповів РБК-Україна гід туристичної компанії Adriatic Travel Володимир Гайдук.
Автобусні тури до Європи набувають все більшої популярності. За словами Володимира Гайдука, цього року попит на такі поїздки удвічі вищий, ніж торік, та у три рази більший, ніж до війни та пандемії. У компанії стали організовувати більше виїздів за новими напрямками: до Іспанії, скандинавських країн.
Восени багато подорожують дитячі шкільні групи – до парків розваг: "Діснейленд" (Франція), "Європа-парк" (Німеччина), "Астерікс" (Франція), "Енерджілендія" (Польща).
"Також зараз багато турів до Італії, Франції, Швейцарії – жінки беруть відпустку і подорожують. Із дешевших подорожей популярні Прага, Відень, Будапешт. До Хеловіну (31 жовтня) багато хто хоче поїхати до Трансільванії у Румунії, якою зацікавилися після перегляду серіалу "Венсдей", – розповідає гід.
Тури до сусідніх країн тривають 3-4 дні, а поїздка до Франції чи Швейцарії, Італії – від 6 днів.
"Найпопулярніші напрямки восени: Франція та Італія. Париж завжди приваблює туристів. Багато хто їде в Італію, бо гарна погода, ще тепло. Влітку відвідувати Венецію, Рим, Флоренцію важко через спеку. А хто хоче походити по екскурсійних об'єктах, картинних галереях – саме зараз "золота пора", – каже фахівець.
Також цікавляться туристи Прагою – щотижня виїжджають 3-4 тури, які включають екскурсії у цьому місті. Є окремі тури вихідного дня.
"Зараз люди, якщо вже їдуть за кордон, то хочуть краще ознайомитися з тією чи іншою країною. Якщо раніше були популярні тури вихідного дня, то зараз багато туристів їдуть на 7-8 днів. Стало більше турів без нічних переїздів", – звертає увагу він.
За словами Володимира Гайдука, вартість турів із минулого року зросла до 10%. Це пов'язано із подорожчанням готелів у Європі та пального. Водночас, діти та родини військових можуть подорожувати зі знижками (10-15%).
Цієї осені вартість автобусних мандрівок до Європи починається від 100 євро (в турі до Будапешту), а до Франції та Італії – від 380 євро.
Наприклад, 4-денна подорож до Трансільванії у Румунії коштує в середньому 140 євро. Цей тур включає відвідування замку Кантакузіно, який став популярним завдяки серіалу "Wednesday", замку "Дракули" у селі Бран, замку Пелеш, фортеці Ришнов та термального аквапарку Брашова. Водночас тур до Праги обійдеться в середньому 130-140 євро.
Подорож до Парижа – від 350 євро. Водночас екскурсії до Італії – від 260 євро. 8-денна відпустка в Іспанії та Франції коштуватиме від 450 євро.
Натоміть поїздка до Ірландії через Німеччину, Бельгію та Францію, яка триває 11 днів, обійдеться від 830 євро.
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