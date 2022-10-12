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Ніким замінити. В авіації РФ бояться дефіциту персоналу через мобілізацію

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Середа 12 жовтня 2022 14:02
Ніким замінити. В авіації РФ бояться дефіциту персоналу через мобілізацію Фото: Літак авіакомпанії S7 Airlines (wikimedia.org/Anna Zvereva)
Автор: Ольга Маджумдар

У російської авіації на тлі санкцій виникли нові проблеми. Авіакомпанії можуть залишитися без механіків та водіїв на аеродромах під час другої хвилі мобілізації.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Із дефіцитом незамінного персоналу компанії зіштовхнуться через те, що друга хвиля мобілізації стосується більше чоловічих професій, які виконують роботу на аеродромі в зоні з обмеженим доступом.

Про це повідомила голова найбільшої російської приватної авіакомпанії S7 Airlines Тетяна Фільова під час форуму Woman Summit.

Досі мобілізація не була такою відчутною – воювати забрали бортпровідників та співробітників на стійках реєстрації. У цих професіях багато жінок, тому замінити "вибулих" чоловіків було нескладно.

А от механіків та водіїв на аеродромах жінками замінити не вдасться. Так само – як і мігрантами Середньої Азії, бо негромадянам Росії не дозволять працювати в зоні з обмеженнями.

"Ми боїмося, що якщо ситуація ставатиме гіршою, і буде масовий забір людей, то ми не наберемо стільки жінок", – сказала керівниця S7 Airlines.

За її словами, в ці дні персонал авіакомпанії працює в стресі. Лише за один день працівники двічі пошкодили літак на пероні.

Ніким замінити. В авіації РФ бояться дефіциту персоналу через мобілізаціюФото: Працівники авіакомпанії працюють у страху мобілізації (wikimedia.org/Anna Zvereva)

Після запровадження санкцій США та ЄС, погіршилася безпека російської авіації. Це пов'язано з тим, що під заборону потрапило постачання нових сучасних літаків російським авіакомпаніям, а також запчастин для таких авіалайнерів.

Зараз основу цивільного флоту російських авіакомпаній становлять літаки Boeing та Airbus, які виробляють у Європі або США.

Нагадаємо, ми писали, що Росію виключили з найпрестижнішого рейтингу авіакомпаній.

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