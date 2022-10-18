Вместо Антальи – военкомат. Как влияет мобилизация пилотов на авиацию РФ

Призвать могут 25-50% пилотов

Российских пилотов пассажирских авиакомпаний продолжают призывать на войну с Украиной. Списки из "забронированных" сотрудников три недели лежат на утверждении властей.

Что происходит в цивильной авиации РФ на фоне санкций и мобилизации, TRAVEL РБК-Украина рассказал авиаэксперт Владимир Беленький.

"Мобилизировать могут до 50% российских пилотов"

Мобилизация в авиаотрасли России происходит хаотично, отмечают местные СМИ. Один из самых ярких случаев произошел в конце сентября – тогда второго пилота рейса Уфа - Анталия не выпустили за границу, когда пассажиры уже были на борту самолета AZUR Air, из-за чего рейс задержали.

По состоянию на сегодняшний день российские авиакомпании не выполняют большое количество рейсов и не используют так много пилотов, как в прошлом, рассказывает Владимир Беленький.

"Например, AZUR Air сократили флот с 22 до 12 самолетов и уволили большое количество пилотов. Самый большой Boeing 777, которым они летали в Доминикану, не используют с февраля. Поэтому количество пилотов, которое необходимо, действительно сократилось", - объясняет специалист.

Фото: Кабина пилотов самолета "Sukhoi" (wikimedia.org/Ralf_Roletschek)

Сейчас мобилизуют вторых пилотов, первых компании пытаются защитить, отмечает эксперт. По его мнению, даже если призовут большое количество пилотов, это не помешает выполнять те немногие рейсы по России и несколько международных, что остались.

"Для тех объемов полетов, которые есть, сотрудников будет достаточно. Думаю, что они смогут подтвердить бронь на 50-75% пилотов. Другие будут мобилизованы, потому что многие из них имеют военный опыт, пришли из военной авиации, а россияне потеряли много военных пилотов", - отмечает Владимир Беленький.

Впрочем, чтобы натренировать летчика из гражданской авиации снова в военную, нужно много времени – это месяцы тренировок.

"Но многие пилоты пришли в гражданскую авиацию не из военной. Их мобилизуют как всех остальных. Думаю, что и уволенные ранее пилоты будут мобилизованы в первую очередь", - предполагает он.

Будут ли сокращать рейсы из-за дефицита персонала

Сокращать рейсы из-за потерь сотрудников российским авиакомпаниям больше уже некуда, обращает внимание Владимир Беленький. Объемы рейсов значительно уменьшились из-за санкций.

"Сейчас будет также низкий сезон зимой, поэтому сокращение рейсов будет не из-за мобилизации пилотов. Россияне планируют летать в Таиланд, Вьетнам и Шри-Ланку, увеличить число рейсов в ОАЭ. Но по сравнению с прошлыми объемами,один-два рейса в неделю для "Аэрофлота" - это ничто", - говорит специалист.

Российские авиакомпании летают в "дружественные" для РФ страны только на самолетах "Аэрофлота", которые не могут быть арестованы в зарубежных аэропортах. Гарантий, что лизинговая компания не обратится в суд страны, где находится самолет, нет.

Фото: Российские самолеты зависят от зарубежных деталей (unsplash.com/egor-myznik)

"При этом даже самолеты не под санкциями на 100% зависят от зарубежных деталей, на поставку которых наложен запрет. Поэтому это только вопрос времени, сколько еще россияне смогут поддерживать их летную способность. Ми уже знаем, что начали разбирать самолеты, начался "технический каннибализм", - отмечает эксперт.

Но самолетов много, есть что разбирать, поэтому некоторое время такой подход поможет держать самолеты на лету, резюмирует он.

Напомним, мы писали, что в авиации РФ боятся дефицита персонала из-за мобилизации.