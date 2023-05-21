Замість Амстердама та Барселони. П'ять затишних куточків Європи, які варто відвідати влітку

Популярні туристичні локації в Європі, особливо в теплий період року, переповнені туристами. Багато відомих міст вже навіть почали боротися з напливами мандрівників.

Венеція обмежує вхід до міста, а в Амстердамі закликають туристів селитися подалі від центру. А недавно влада Італії заявила, що регіон Трентіно-Альто-Адідже на півночі країни, відомий знаменитими Доломітовими Альпами, "досяг своєї межі" за кількістю відвідувачів, яких там можуть прийняти.

TRAVEL РБК-Україна розповідає про кілька достойних альтернатив найпопулярнішим напрямкам Європи, де зазвичай значно менше туристів.

"Переповнення людьми може перетворити рай на пекло. Але не хвилюйтеся – є багато інших варіантів, де можна уникнути натовпу й не посилювати проблему надмірного туризму", – пише Euronews Travel.

Нічне життя, канали та кав'ярні. Лейден замість Амстердама

Амстердам давно втомився від "докучливих туристів". Минулого року у місті запустили спеціальну кампанію, щоб не допустити в місто відвідувачів з поганою поведінкою, які псують місцеву інфраструктуру та благоустрій.

Щоб відпочити без натовпів туристів, вирушайте до сусіднього Лейдена. Це маленьке затишне місто відоме звивистими водними каналами, чарівними таунхаусами та колоритними пабами. Все як в Амстердамі, тільки без мільйонів відвідувачів.

Фото: Вулиці Лейдена та місцеві канали (wikipedia.org)

Покатайтеся на велосипеді красивими вулицями міста, дослідіть 28-кілометрові канали з 88 мостами, або випийте пиво у місцевому пабі – тут вам точно сподобається не менше, ніж в Амстердамі.

Лейден відомий найстарішим у Нідерландах університетом, а вечорами місцеві заклади наповнюються студентами з різних міст та країн. Звідси регулярно ходять прямі поїзди до Амстердама та Роттердама.

Фото: Головна будівля Лейденського університету (wikipedia.org)

Альтернатива Доломітовим Альпам. Словенія замість Півночі Італії

У 2022 році невеликий регіон Трентіно-Альто-Адідже на півночі Італії відвідали цілих 34 мільйони туристів. А нещодавно влада оголосила, що обмежує доступ до озера Брейзвіль, одного з найпопулярніших місць, яке тут знаходиться.

Чому б замість цього регіону не відвідати сусідні Юлійські Альпи? Цей високий гірський масив простягається до Словенії та відомий одними з наймальовничіших краєвидів у Європі та різноманіттям ландшафтів - від кришталево чистого озера Бохінь до засніжених вершин.

У національному парку Триглав можна зупинитися з наметом. Серед популярних місць – Камп Даніка, Камп Коріта та Камп Єзеро. Якщо дикий відпочинок вам не подобається, у цьому регіоні також є багато достойних готелів, де можна оселитися.

Фото: Юлійські Альпи (wikipedia.org)

Ще південніше – за горами – можна відвідати праліс Крокар – 75 гектарів букового лісу, який пережив льодовиковий період. Це об’єкт спадщини ЮНЕСКО – одне з останніх місць у Європі, де в дикій природі живуть ведмеді, вовки та рисі.

Тапас в Країні Басків. Сан-Себастьян замість Барселони

Столиця Каталонії з року в рік гарантує туристам бурхливе нічне життя, неймовірну архітектуру та смачну їжу. Але з огляду на майже 32 мільйони відвідувачів на рік, деякі місцеві жителі втомилися від натовпів туристів. Місто обмежило кількість дозволених до перебування в історичному центрі туристичних груп і заборонило гідам користуватися мегафонами, щоб зайвий раз не дратувати тамтешніх жителів.

Замість Барселони можна відвідати Сан-Себастьян у Країні Басків, розташований північніше. Локація славиться своїми тапас пінчо, які подають у традиційних барах старого міста. А місцеві ресторани загалом мають 18 зірко Мішлена. В основі баскської кухні - рибні продукти з Кантабрійського моря, мясо з місцевих ферм і овочі та фрукти з баскських садів.

І, звісно, місцева автентична архітектура теж не залишить вас байдужими.

Фото: Один із найкрасивіших пейзажів Сан-Себастьяна — вид на східну частину затоки Ла-Конча з вершини гори Ургулл (unsplash.com)

Фото: Сан-Себастьян, Країна Басків (wikipedia.org)

Приховані скарби Східної Європи. Албанська Рів’єра замість іспанських пляжів

Кілька іспанських островів нещодавно висловили розчарування напливом британських туристів. Влада Лансароте оголосила острів "територією, перенасиченою туристами", а Майорка планує встановити обмеження у розмірі до 430 000 туристичних місць на всьому острові.

Любителям пляжного відпочинку можна відвідати Албанію. Вона має 450 кілометрів приголомшливої берегової лінії, в більшій частині якої завжди дуже мало туристів.

Фото: Пляж Гжипе між Дермі та Хімаро, Албанська Рів’єра (wikipedia.org)

Албанська Рів’єра - так називається частина узбережжя з крутими берегами на південному заході Албанії. Розташована на Іонічному морі на північ від Саранди і закінчується біля перевалу Логара (1027 м) на південь від Вльори, де починається Адріатичне море. Тут на вас чекають красиві пляжі з бірюзовою водою та три невеликі острови, доступні для відвідування. Узбережжя всіяне сосновими лісами і золотими пісками.

Поціновувачам більш жвавого відпочинку має сподобатися Дермі – один із найдовших і найпопулярніших пляжів Албанії.

Фото: Дермі, Албанія (unsplash.com)

Поціновувачам мистецтва. Генуя замість Венеції

Місто каналів вже кілька років бореться з надлишком туристів, писало РБК-Україна напередодні. Водні шляхи Венеції часто буквально забиті туристичними гондолами, а різке зростання цін на оренду створює складнощі для місцевих жителів. Місцева влада тестує різні обмеження, щоб справитися з цією проблемою. Але мільйони людей щороку все одно їдуть до Венеції.

Замість Венеції радимо відвідати Геную на північному заході Італії. У цьому портовому місті немає каналів, але є не менш цікаві середньовічні вулички з особливим італійським колоритом. У місті також багато музеїв, більшість з яких розташовані у старовинних будівлях. Які так само гарні, як і шедеври, що в них зберігаються.

Фото: Площа в італійському місті Генуя (wikipedia.org)

Фото: Колоритні середньовічні вулички (wikipedia.org)

Генуя має більш ніж двотисячну історію і була одним з найважливіших міст в Середньовіччі та епоху Відродження. Тут ви можете побачити палаци, церкви, фортеці та інші історичні споруди, які свідчать про багате минуле міста. Наприклад, Палаццо Дукале, який колись був резиденцією правителів Генуї, зараз відкритий як музей.

В місцевих галереях та музеях можна побачити роботи Караваджо, Рубенса та багатьох інших художників зі світовим іменем.

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