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Іспанія та Греція. Названі топ-5 дешевих курортів на Середземному морі у 2023 році

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Середа 10 травня 2023 17:50
Іспанія та Греція. Названі топ-5 дешевих курортів на Середземному морі у 2023 році Фото: Відпочинок на морі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Європа влітку 2023 року очікує на рекордний наплив туристів після скасування коронавірусних обмежень. Втім, на мандри впливатиме й стрибок цін.

Які курорти на узбережжі Середземного моря будуть найдешевшими, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Travel Off Path.

Видання склало перелік із 5 популярних напрямків, які цього літа будуть по кишені туристам. Серед них три локації – в Іспанії.

  1. Бенідорм (Іспанія). Це місто є улюбленим курортом як молоді, так і сімей. Тут комфортна температура, смачна їжа та багато пляжів із широким вибором розваг. Ціни на харчування та проживання чи не найнижчі серед курортів Іспанії. Зупинитися в готелі у серпні можна за ціною 128 євро за двох, а повечеряти за 13 євро.
  2. Валенсія (Іспанія). У цьому місті багато музеїв, пам'яток, а також пляжних локацій. Ціни на курорті доступні: обід в ресторанах у центрі може коштувати 12 євро.
  3. Бодрум (Туреччина). Місто є одним з найпопулярніших серед туристів. І також – доступним за ціною. Наприклад, харчування в середньому обходиться в 5 євро, а номер в готелі у 80 євро в піковий сезон. Бодрум відомий пляжами та великою кількістю пам'яток – наприклад, там є давньогрецькі руїни та середньовічний замок.
  4. Афіни (Греція). Ця столиця приваблює туристів тисячолітньою спадщиною - пам'ятками, музеями, а також вуличками з бруківкою, на яких працюють кафе і сувенірні магазини. Від центру Афін легко дістатися до пляжів по обидві сторони Середземного моря. Їх аж 18. Житло трохи дороге – в середньому 220 євро за ніч, але це компенсується доступним транспортом і дешевою їжею – 12 євро за вечерю.
  5. Аліканте (Іспанія). Місто на узбережжі Коста-Бланка в останні роки користується великим попитом у молоді завдяки сучасним зонам відпочинку і жвавому нічному життю. Це також один із найбюджетніших курортів. Вечеря в недорогому ресторані обійдеться приблизно в 15 євро, а ніч у готелі – близько 150 євро.

Нагадаємо, ми писали, що мальовниче село платить 5000 євро, щоб до них переїхали.

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