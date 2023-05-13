В атмосфері старовини. 5 маловідомих містечок в Європі з автентичним колоритом
Відкриваючи для себе Європу, українці часто намагаються бувати у тих локаціях, про які раніше могли не чути. Якщо ви знаходитеся в одній з європейських країн, пропонуємо відвідати не дуже відомі містечка, де панує автентична атмосфера старовини.
TRAVEL РБК-Україна розповідає про п'ять маловідомих невеликих містечок Європи, які варто відвідати туристам своїм автентичним колоритом, які приваблюють шукачів автентичної атмосфери.
Карпач, Польща
- Місто на підніжжі гори Снєжка та гірськолижний курорт з великим вибором трас для катання взимку та чудовими місцями для походів влітку.
- Унікальна архітектура з впливами готики та ренесансу, особливо цікавий храм Успіння Богородиці.
- Природна краса Татрського національного парку з високими вершинами та мальовничими озерами.
- Давня історія: місто відоме з 16-го сторіччя як селище золотошукачів і авантюристів.
Фото: Карпач, Польща (wikipedia.org)
Кастельбуоно, Італія
- Середньовічне містечко з вузькими вуличками, фортецями та вежами.
- Історичний італійський регіон Кастилія відома традиційною кухнею, зокрема сирами та десертами, такими як каннолі та касателла.
- Місцеві фестивалі, які проводяться протягом року. Наприклад, Свято Мадонни, коли вулиці наповнюються людьми, які влаштовують костюмовані перформанси та йдуть, граючи музику.
Фото: Кастельбуоно, Італія (wikipedia.org)
Сігулда, Латвія
- Природні ландшафти: Сігулда розташовується в центральній Латвії посеред місцевості з каньйонами та скелями. Тут можна насолодитися чарівними краєвидами, піти на прогулянки або покататися на велосипеді.
- Місто має багато історичних пам'яток, включаючи середньовічний Замок Сігулда та Руїни Замку Крімулда. Споруди демонструють багату історію та архітектуру регіону.
- Екстремальні види спорту. Локація приваблює прихильників активних видів спорту з усього світу, також це відоме місце змагань з бобслею і санного спорту.
Фото: Сігулда, Латвія (wikipedia.org)
Сінтра, Португалія
- Палац Пена та Мавритський палац – найвідоміші локації міста, де проводять екскурсії та показують розкішн королівських резиденцій.
- Місто славиться чарівними садами, які оточують палаци. Один з найвідоміших садів – Парк Пена, де можна прогулятися серед квітучих рослин, озер та павільйонів.
- Атмосфера романтики. Заплутані вулички міста, замок на вершині гори та місцеві легенди створюють особливий настрій для відвідувачів.
Фото: Сінтра, Португалія (wikipedia.org)
Антверпен, Бельгія
- Мистецтво та культура: Антверпен відомий художніми шедеврами. Музей Примарта та Музей Мода демонструють твори відомих митців: від Пітера Пауля Рубенса до Яна Брейгеля.
- Антверпен цікавий розкішною архітектурою. Чого тылкьи вартий Катедральний Собор Нотр-Дам, Церква Святого Чарльза Борромео – одні з багатьох архітектурних перлин міста які дивують туристів.
- Центр моди та дизайну. Тут знаходиться велика кількість бутиків, магазинів та дизайнерських студій, де можна насолодитися шопінгом та відкрити для себе модні тренди.
Фото: Антверпен, Бельгія (unsplash.com)
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