В атмосфері старовини. 5 маловідомих містечок в Європі з автентичним колоритом

Відкриваючи для себе Європу, українці часто намагаються бувати у тих локаціях, про які раніше могли не чути. Якщо ви знаходитеся в одній з європейських країн, пропонуємо відвідати не дуже відомі містечка, де панує автентична атмосфера старовини.

TRAVEL РБК-Україна розповідає про п'ять маловідомих невеликих містечок Європи, які варто відвідати туристам своїм автентичним колоритом, які приваблюють шукачів автентичної атмосфери.

Карпач, Польща

Місто на підніжжі гори Снєжка та гірськолижний курорт з великим вибором трас для катання взимку та чудовими місцями для походів влітку.

Унікальна архітектура з впливами готики та ренесансу, особливо цікавий храм Успіння Богородиці.

Природна краса Татрського національного парку з високими вершинами та мальовничими озерами.

Давня історія: місто відоме з 16-го сторіччя як селище золотошукачів і авантюристів.

Фото: Карпач, Польща (wikipedia.org)

Кастельбуоно, Італія

Середньовічне містечко з вузькими вуличками, фортецями та вежами.

Історичний італійський регіон Кастилія відома традиційною кухнею, зокрема сирами та десертами, такими як каннолі та касателла.

Місцеві фестивалі, які проводяться протягом року. Наприклад, Свято Мадонни, коли вулиці наповнюються людьми, які влаштовують костюмовані перформанси та йдуть, граючи музику.

Фото: Кастельбуоно, Італія (wikipedia.org)

Сігулда, Латвія

Природні ландшафти: Сігулда розташовується в центральній Латвії посеред місцевості з каньйонами та скелями. Тут можна насолодитися чарівними краєвидами, піти на прогулянки або покататися на велосипеді.

Місто має багато історичних пам'яток, включаючи середньовічний Замок Сігулда та Руїни Замку Крімулда. Споруди демонструють багату історію та архітектуру регіону.

Екстремальні види спорту. Локація приваблює прихильників активних видів спорту з усього світу, також це відоме місце змагань з бобслею і санного спорту.

Фото: Сігулда, Латвія (wikipedia.org)

Сінтра, Португалія

Палац Пена та Мавритський палац – найвідоміші локації міста, де проводять екскурсії та показують розкішн королівських резиденцій.

Місто славиться чарівними садами, які оточують палаци. Один з найвідоміших садів – Парк Пена, де можна прогулятися серед квітучих рослин, озер та павільйонів.

Атмосфера романтики. Заплутані вулички міста, замок на вершині гори та місцеві легенди створюють особливий настрій для відвідувачів.

Фото: Сінтра, Португалія (wikipedia.org)

Антверпен, Бельгія

Мистецтво та культура: Антверпен відомий художніми шедеврами. Музей Примарта та Музей Мода демонструють твори відомих митців: від Пітера Пауля Рубенса до Яна Брейгеля.

Антверпен цікавий розкішною архітектурою. Чого тылкьи вартий Катедральний Собор Нотр-Дам, Церква Святого Чарльза Борромео – одні з багатьох архітектурних перлин міста які дивують туристів.

Центр моди та дизайну. Тут знаходиться велика кількість бутиків, магазинів та дизайнерських студій, де можна насолодитися шопінгом та відкрити для себе модні тренди.

Фото: Антверпен, Бельгія (unsplash.com)

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