Залишитися після війни. Як отримати посвідку на постійне проживання у Німеччині

Німеччина – країна-рекордсмен по кількості українських біженців. За час війни статус тимчасового захисту там оформили понад 1 мільйон українців.

Чимало наших співгромадян хотіли б залишитися у цій країні проживати і після війни. Як отримати посвідку на постійне місце проживання в Німеччині, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на VisitUkraine.today.

Що дає статус тимчасового захисту в Німеччині

Українці, які знаходяться в Німеччині через війну, перебувають у цій країні на підставі статусу тимчасового захисту Aufenthaltstitel. Це не статус біженця, який дається індивідуально, а особливий дозвіл на перебування, який країни ЄС затвердили для всіх жителів України, що залишили власну країну через війну.

Разом із тимчасовим захистом українці отримують право працювати, на соціальну підтримку, відкривати власні підприємства, навчатись та претендувати на державну стипендію.

Втім, дія статусу наразі продовжена до 4 березня 2023 року. Якщо після цієї дати перебувати в Україні стане безпечно, то українцям треба буде залишити Німеччини та повернутись у свою країну.

Фото: Після закінчення війни українці мають повернутися додому (gettyimages.com)

Що необхідно для отримання дозволу на проживання: умови

Для цього слід оформити посвідку на проживання в Німеччині. Вона також має назву Aufenthaltstitel, але видається на підставі іншої мети перебування в країні.

Найчастіше дозвіл на тимчасове проживання у Німеччині можна отримати на підставі вагомих причин, наприклад, навчання чи робота. Термін дії посвідки складає від 6 місяців до 3 років. Після закінчення терміну дії дозвіл треба продовжувати.

Для оформлення дозволу на постійне проживання вимог більше: треба прожити у Німеччині на підставі тимчасового статусу мінімум 5 років, мати житло, постійні доходи, страхування, володіти німецькою мовою та сплачувати податки.

Фото: Інтеграційні курси з німецької мови (gettyimages.com)

Як підготуватися до отримання посвідки

Українські біженці, які хочуть залишитися в Німеччині, можуть почати готуватись до цього вже зараз. Тим, хто здобуватиме освіту, необхідно мати фінансову підтримку на весь період навчання, близько 930 євро на місяць.

Українцям, які хочуть оформити посвідку на підставі робочого контракту, слід враховувати, що робота має відповідати освіті. Тобто дозвіл не видають некваліфікованим працівникам. В такому випадку слід подумати про майбутню професію, змінити роботу або розпочати навчання.

Також існують альтернативні варіанти: бізнес віза, блакитна карта чи віза фрілансера. Важливо, щоб діяльність приносила прибуток та була економічно цікавою для Німеччини.

Можливий також переїзд на підставі родинних зв’язків: возз’єднання з сім’єю та шлюб, еміграція євреїв, наявність німецького коріння.

Нагадаємо, ми писали, як Європа готується до зимової хвилі біженців.