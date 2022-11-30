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Остаться после войны. Как получить вид на постоянное проживание в Германии

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Среда 30 ноября 2022 08:00
Остаться после войны. Как получить вид на постоянное проживание в Германии Фото: Украинцы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Германия – страна-рекордсмен по количеству украинских беженцев. За время войны статус временной защиты там оформили более 1 миллиона украинцев.

Многие из наших сограждан хотели бы остаться в этой стране проживать и после войны. Как получить вид на постоянное место жительства в Германии, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на VisitUkraine.today.

Что дает статус временной защиты в Германии

Украинцы, находящиеся в Германии из-за войны войны, находятся в этой стране на основании статуса временной защиты Aufenthaltstitel. Это не статус беженца, который дается индивидуально, а особое разрешение на пребывание, которое страны ЕС утвердили для всех жителей Украины, покинувших собственную страну из-за войны.

Вместе с временной защитой украинцы получают право работать, на социальную поддержку, открывать собственные предприятия, учиться и претендовать на государственную стипендию.

Впрочем, действие статуса продлено до 4 марта 2023 года. Если после этой даты находиться в Украине станет безопасно, то украинцам придется покинуть Германию и вернуться в свою страну.

Остаться после войны. Как получить вид на постоянное проживание в Германии

Фото: После окончания войны украинцы должны вернуться домой (gettyimages.com)

Что необходимо для получения вида на жительство: условия

Для этого следует оформить вид на жительство в Германии. Он также называется Aufenthaltstitel, но выдается на основании другой цели пребывания в стране.

Чаще всего разрешение на временное проживание в Германии можно получить на основании веских причин, например, учебы или работы. Срок действия вида составляет от 6 месяцев до 3 лет. По истечении срока действия разрешение следует продлевать.

Для оформления разрешения на постоянное проживание требований больше: нужно прожить в Германии на основании временного статуса минимум 5 лет, иметь жилье, постоянные доходы, страхование, владеть немецким языком и платить налоги.

Остаться после войны. Как получить вид на постоянное проживание в Германии

Фото: Інтеграційні курси з німецької мови (gettyimages.com)

Как подготовиться к получению вида

Украинские беженцы, желающие остаться в Германии, могут начать готовиться к этому уже сейчас. Тем, кто будет получать образование, необходимо иметь финансовую поддержку на весь период обучения около 930 евро в месяц.

Украинцам, которые хотят оформить вид на основании рабочего контракта, следует учитывать, что работа должна соответствовать образованию. То есть разрешение не выдается неквалифицированным работникам. В таком случае следует подумать о будущей профессии, сменить работу или начать обучение.

Также есть альтернативные варианты: бизнес виза, голубая карта или виза фрилансера. Важно, чтобы деятельность приносила прибыль и была экономически интересна Германии.

Возможен также переезд на основании родственных связей: воссоединение с семьей и брак, эмиграция евреев, наличие германских корней.

Напомним, мы писали, как Европа готовится к зимней волне беженцев.

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