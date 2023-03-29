Залишалося 20 хвилин. У SkyUp розкрили деталі про останній рейс перед вторгненням РФ

Українська авіакомпанія SkyUp під час війни й в умовах закритого неба задіяла за кордоном майже весь свій флот і виконує рейси в різні країни. Але один літак вивезти не вдалося: йому залишалося буквально 20 хвилин польоту до Кишинева з Борисполя, коли борт попросили повернутися в аеропорт вильоту.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "В режимі очікування. Що відбулося з українськими авіакомпаніями за понад рік війни".

Перед вторгненням Росії в Україну європейські лізингодавці почали вимагати у українських компаній вивезти з країни орендовані літаки.

На момент повномасштабного вторгнення у SkyUp було 11 літаків, 10 з яких перебували за кордоном, розповіли РБК-Україна у прес-службі компанії.

"Один літак перебуває в Україні й зараз. Також протягом року ми отримали ще один літак. Таким чином на сьогодні у нас флот в цілому 12 літаків, 11 з яких задіяні в операційній діяльності за кордоном”, – згадують у SkyUp.

Останній літак вилетів з Борисполя 24 лютого 2022 року. Він вже був 20 хвилин в польоті, і йому залишалося буквально 20 хвилин до кордону. Але його скерували в аеропорт вильоту. Якби встигли долетіти, то весь флот компанії на момент початку війни був би за кордоном.

Раніше про цей випадок в інтерв'ю Forbes розповідав СЕО SkyUp Airlines Дмитро Сероухов.

"Літаку залишалися ті самі 20 хвилин, але "Украерорух" видав NOTAM (сповіщення пілотам про небезпеку під час польоту – ред.), ми отримали наказ повернутись до Борисполя. Ще б трішки, і ми б зберегли весь флот. Цей літак досі в Борисполі. Він у безпеці, обслуговується", – пояснив керівник компанії.

Раніше стало відомо, як за години до війни вдалося врятувати з Гостомеля надважкий літак "Руслан".

Також стало відомо, яка ще одна українська авіакомпанія може розпочати польоти за кордоном.

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