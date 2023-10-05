Закриття сезону. Куди можна дешево полетіти на море в Європі із аеропортів Польщі

На півдні Європи ще сонячна погода – найближчими днями температура повітря буде до 26 градусів. На закриття сезону на узбережжя європейських країн можна бюджетно полетіти із аеропортів Польщі.

Авіаквитки у курортні міста Європи стартують від 14 євро в один бік, розповідає РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Дешеві перельоти можна знайти у лоукост-авіакомпаній Ryanair та Wizz Air. Полетіти можна із різних міст Польщі до Греції, Італії, Франції, Іспанії, Албанії, Чорногорії, Хорватії, Португалії та Кіпру.

Зокрема, до Греції можна знайти найдешевші квитки за маршрутом Краків-Салоніки (від 46 євро в обидва боки). Із Вроцлава до Афін переліт обійдеться від 53 євро в обидва боки. Також не набагато дорожче можна полетіти із Кракова та Катовіце до Афін, з Кракова і Вроцлава – до Керкіри.

До Італії найдешевші квитки на маршруті Краків-Анкона (від 36 євро в обидва боки). Також із Кракова є бюджетні рейси до Венеції, Неаполя і Палермо, із Вроцлава – також до Пізи.

До Франції за невеликі гроші можна полетіти із Кракова до Ніцци (від 49 євро в обидва боки) та Марселю (від 60 євро в обидва боки).

До Іспанії є дешеві перельоти із Кракова до Барселони (від 47 євро в обидва боки), також – до Валенсії, Аліканте, Малаги. Із Катовіце до Барселони полетіти можна за 49 євро в обидва боки. Із Вроцлава до Валенсії – від 41 євро в обидва боки.

Також недорогі рейси є до інших популярних країн із морськими пляжами. Наприклад, до Тирани (Албанія) з Кракова квитки коштують від 28 євро в обидва боки, до Подгориці (Чорногорія) – від 36 євро в обидва боки, до Задару (Хорватія) – від 41 євро в обидва боки. До Лісабона (Португалія) переліт обійдеться від 61 євро в обидва боки, до Пафоса (Кіпр) із Катовіце – від 43 євро в обидва боки.

Нагадаємо, фінська авіакомпанія Finnair продовжила дію знижки у 95% для українців, які тікають від війни. Придбати квитки дешевше можна буде до 30 листопада 2023 року.

Також пасажири лоукостерів у Польщі можуть у жовтні подорожувати в інші країни за ціною від 8 євро. Дешеві перельоти доступні із авіакомпаніями Ryanair і Wizz Air.