Європейська авіакомпанія продовжила величезні знижки для українців: деталі

Фінська авіакомпанія Finnair продовжила дію знижки у 95% для українців, які тікають від війни. Придбати квитки дешевше можна буде до 30 листопада 2023 року.

Які умови пропозиції та скільки коштуватиме переліт у жовтні, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Знижки на квитки для українців авіакомпанія Finnair запровадила як допомогу втікачам від війни. Завдяки можливості заплатити за переліт невелику суму біженцям легше дістатися Фінляндії, щоб отримати прихисток.

"Ми пропонуємо знижку 95% на чисті тарифи на квитки в одну сторону з Варшави (крім рейсу AY1144), Кракова, Будапешта та Праги до Гельсінкі для людей, які виїжджають з України", – говориться на сайті перевізника.

Зазначається, що до вартості квитків буде додано аеропортові податки та збори.

Знижка доступна за промокодом UKRAINE95 на рейси до 30 листопада 2023 року. Якщо під час бронювання квитка вибрати рейси в обидві сторони, акція застосовуватися не буде.

"Українці можуть їздити з країн Шенгенської зони до Фінляндії без паспорта, наприклад зі свідоцтвом про народження. Для подорожей з домашніми тваринами діють стандартні правила", – уточнюють у Finnair.

Слід врахувати, що знижка у 95% на основний тариф не означає, що квиток обійдеться у 5% вартості. Після знижки до ціни додаються обов'язкові збори, тому переліт коштуватиме на рівні подорожі лоукостером.

Фото: Приклад ціни зі знижкою (скриншот РБК-Україна/finnair.com)

Наприклад, на 26 жовтня найдешевший квиток із Варшави до Гельсінки коштує 634,12 злотих (138,3 євро). Після застосування промокоду UKRAINE95 вартість квитка складатиме 116,2 злотих (25,32 євро). 15 листопада з Кракова до Гельсінки можна полетіти за 67,45 злотих після знижки (14,7 євро).

Із Праги до Гельсінки найдешевший квиток 13 листопада коштує 2466 чеських крон (101 євро). Після знижки українці можуть полетіти за 750 чеських крон (30,7 євро).

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