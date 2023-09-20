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Квитки від 8 євро. Куди можна дешево подорожувати літаком із Польщі у жовтні

Середа 20 вересня 2023 15:03
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Квитки від 8 євро. Куди можна дешево подорожувати літаком із Польщі у жовтні Фото: Пасажири в аеропорту Кракова (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Восени попит на перельоти нижчий, ніж у сезон відпусток, тому авіакомпанії пропонують вигідніші ціни на квитки. Із Польщі у жовтні можна полетіти в іншу країну за ціною від 8 євро.

Які дешеві перельоти доступні із лоукостерами Ryanair і Wizz Air із найбільших аеропортів сусідньої країни, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Ціни на сайтах бюджетних авіакомпаній стартують від 38 злотих в один бік – це приблизно 8 євро або 323 грн (1 злотий – 8,5 грн). Вартість найдешевших квитків на рейси у жовтні з найбльіших аеропортів Польщі такі:

Варшава-Модлін:

  • Ryanair: Лондон – приблизно від 59 злотих;
  • Брістоль – приблизно від 62 злотих;
  • Бірмінгем – приблизно від 76 злотих.

Аеропорт Фредеріка Шопена у Варшаві:

  • Ryanair: Брюссель – приблизно від 88 злотих;
  • Wizz Air: Більбао, Корфу, Санторіні –від 182 злотих;
  • Бургас – від 92 злотих
  • Спліт, Подгоріца – від 110 злотих
  • Ханья, Ніцца, Ольвія, Пальма – від 94 злотих;
  • Мадейра, Порту – приблизно від 294 злотих;
  • Гетеборг, Мальме, Осло –від 38 злотих.

Квитки від 8 євро. Куди можна дешево подорожувати літаком із Польщі у жовтніФото: Аеропорт Катовіце (wikimedia.org)

Аеропорт Кракова:

  • Ryanair: квитки від 50 злотих: Турин, Відень;
  • від 60 злотих: Лілль, Пескара, Нюрнберг, Осло, Берлін, Меммінген, Барі, Болонья;
  • 70-100 злотих: Біллунд, Лондон, Рига, Дортмунд, Париж, Прага, Стокгольм, Пафос.
  • 100-140 злотих: Брюссель, Мілан, Венеція, Марсель, Лурд, Тулуза, Бургас, Копенгаген, Варна, Бордо, Піза, Тирана, Салоніки, Брістоль, Рим, Ейндховен, Барселона, Палермо, Ламеція, Пальма, Афіни, Корфу.
  • Wizz Air: квитки від 78 злотих – Ліон, Осло;
  • від 94 злотих: Бургас, Іракліон, Ніцца, Спліт, Лондон;

Аеропорт Гданська:

  • Ryanair: квитки 40-70 злотих: Осло, Гетеборг, Біллунд, Копенгаген, Векшо, Стокгольм, Белфаст, Рига, Гамбург, Подгоріца, Лондон;
  • квитки за 70-100 злотих: Лондон, Мілан, Орхус, Манчестер, Корк, Ханья, Прага, Дублін, Лідс;
  • 100-200 злотих: Ньюкасл, Париж, Піза, Задар, Брістоль, Венеція, Корфу, Единбург, Барселона, Неаполь, Мальта, Пафос, Малага, Аліканте;
  • Wizz Air: рейси до Барселони – приблизно від 134 злотих;
  • до Парижа, Ліверпуля – від 78 злотих;
  • Единбурга – приблизно від 86 злотих.

Аеропорт у Вроцлаві:

  • Ryanair: квитки від 40-70 злотих: Лондон, Лідс, Біллунд, Манчестер, Осло, Борнмут, Подгориця;
  • за 70-100 злотих: Брюссель, Париж, Піза, Стокгольм, Мілан, Турин, Болонья, Задар, Венеція;
  • за 100-200 злотих: Пальма, Іст-Мідлендс, Ньюкасл, Ліверпуль, Софія, Барселона, Брістоль, Бріндізі, Рим, Корфу, Афіни, Пафос, Неаполь, Ханья, Шеннон, Мальта, Палермо, Дублін, Аліканте, Глазго, Единбург, Порту;
  • Wizz Air: Бірмінгем – приблизно від 78 злотих;
  • Бургас, Барі, Дубровник, Тирана –від 94 злотих;
  • Рейк'явік –ід 150 злотих;
  • Кутаїсі – приблизно від 134 злотих.

Аеропорт у Катовіце:

  • Ryanair: квитки за 50-80 злотих: Болонья, Венеція, Дортмунд, Мілан, Кельн, Пафос;
  • за 80-130 злотих: Лондон, Осло, Манчестер, Афіни, Альгеро, Трапані;
  • Wizz Air: Мальме – приблизно від 38 злотих;
  • Берген, Дортмунд, Спліт – від 62 злотих;
  • Бургас – від 86 злотих;
  • Валенсія, Пальма – приблизно від 110 злотих;
  • Корфу, Неаполь, Тирана – від 94 злотих;
  • Рейк'явік – від 166 злотих;
  • Осло – приблизно від 70 злотих.

Нагадаємо, ми писали, що Ryanair почав продаж додаткових квитків на зимові канікули.

Також ми повідомляли, де в Європі планують страйки в аеропортах у вересні.

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