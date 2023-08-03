Закриття аеропортів та евакуація туристів. Через спеку Італію охоплюють масштабні пожежі

Через екстремальну спеку в Італії багато аеропортів закрито, а тисячі мешканців і туристів евакуйовано. Мандрівників попередили про небезпеку на Сицилії через лісові пожежі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

Лісові пожежі на італійському острові Сицилія поширилися через сильний вітер, поставивши під загрозу життя жителів і відпочиваючих у регіоні. Також за останні тижні багато аеропортів у регіоні були закриті, бо лісові пожежі вирували буквально поблизу.

Аеропорт Палермо закрили на початку минулого тижня, бо три села поблизу були охоплені лісовими пожежами.

Також пожежа пошкодила будівлю термінала аеропорту Катанії, через що його теж частково закрили. Це викликало занепокоєння щодо величезних економічних втрат для туризму.

Фото: Пожежі охоплюють не тільки ліси, а й деякі населені пункти (Getty Images)

Цього літа на острові було зафіксовано стрімке підвищення температури, яка досягла рекордних температур. Днями в Катанії зафіксували 47,6 градуса спеки за Цельсієм.

Місцеві ЗМІ повідомили, що пожежники виявили та ліквідували великі осередки лісових пожеж, але займання навколо міст Палермо, Мессіна та Катанія довго не могли погасити.

Троє людей загинули в цьому регіоні через неможливість евакуації. Матеріальні збитки також значні. Вогонь охопив церкву Санта-Марія-ді-Герсу 15-го століття в Палермо. За даними місцевої влади, лісові пожежі завдали збитків на 260 мільйонів євро.

"Люди не можуть дихати від того, наскільки забруднене і гаряче повітря, їх вимушують на вулицю, тому що їхні будинки горять", – каже одна з місцевих мешканок.

Фото: Лісові пожежі завдали збитків на 260 мільйонів євро тільки на Сицилії (Getty Images)

Пожежі в Італії тривають на тлі масових відвідувань країни туристами. А тепер мандрівників попередили про небезпеку на Сицилії через лісові пожежі.

Джулія Сімпсон, президент і генеральний директор WTTC, підтвердила, що подорожі та туризм є одними з головних факторів економічного зростання в Італії.

"Потужне відновлення сектору туризму – запорука появи робочих місць і процвітання в Італії, оскільки іноземні відвідувачі повертаються. Протягом наступних десяти років ми очікуємо, що туризм зросте до 12% ВВП Італії", – відзначила вона.

Але триваючі пожежі можуть нанести країні великих збитків.

Відзначимо, липень 2023 року став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. Крім того, вчені вважають, що він може бути найтеплішим за останні 120 000 років на планеті.

Також стало відомо, як рекордна спека впливає на туристів у Європі.

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