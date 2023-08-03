Закрытие аэропортов и эвакуация туристов. Из-за жары Италию охватывают масштабные пожары

Из-за экстремальной жары в Италии многие аэропорты закрыты, а тысячи жителей и туристов эвакуированы. Путешественников предупредили об опасности на Сицилии из-за лесных пожаров.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

Лесные пожары на итальянском острове Сицилия распространились из-за сильного ветра, поставив под угрозу жизнь жителей и отдыхающих в регионе. Также за последние недели многие аэропорты в регионе были закрыты, потому что лесные пожары бушевали буквально поблизости.

Аэропорт Палермо закрыли в начале прошлой недели, так как три села поблизости были охвачены лесными пожарами.

Также пожар повредил здание терминала аэропорта Катания, из-за чего его тоже частично закрыли. Это вызвало беспокойство по поводу огромных экономических потерь для туризма.

Фото: Пожары охватывают не только леса, но и некоторые населенные пункты (Getty Images)

Этим летом на острове было зафиксировано стремительное повышение температуры, достигшее рекордных температур. На днях в Катанию зафиксировали 47,6 градуса жары по Цельсию.

Местные СМИ сообщили, что пожарные обнаружили и ликвидировали большие очаги лесных пожаров, но возгорания вокруг городов Палермо, Мессина и Катания долго не могли погасить.

Три человека погибли в этом регионе из-за невозможности эвакуации. Материальный ущерб также значителен. Огонь охватил церковь Санта-Мария-ди-Герсу 15 века в Палермо. По данным местных властей, лесные пожары нанесли ущерб на 260 миллионов евро.

"Люди не могут дышать от того, насколько загрязнен и горяч воздух, их вынуждают на улицу, потому что их дома горят", – говорит одна из местных жительниц.

Фото: Лесные пожары нанесли ущерб на 260 миллионов евро только на Сицилии (Getty Images)

Пожары в Италии продолжаются на фоне массовых посещений страны туристами. А теперь путешественников предупредили об опасности на Сицилии из-за лесных пожаров.

Джулия Симпсон, президент и генеральный директор WTTC, подтвердила, что путешествия и туризм являются одними из главных факторов экономического роста в Италии.

"Мощное восстановление сектора туризма – залог появления рабочих мест и процветания в Италии, поскольку иностранные посетители возвращаются. В течение следующих десяти лет мы ожидаем, что туризм вырастет до 12% ВВП Италии", – отметила она.

Но продолжающиеся пожары могут нанести стране большой ущерб.

Отметим, июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Кроме того, ученые считают, что он может быть самым теплым за последние 120 000 лет на планете.

Также стало известно, как рекордная жара влияет на туристов в Европе.

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