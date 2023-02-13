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Паспорта и удостоверения водителя. В Чехии заработали мобильные офисы ГП "Документ"

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Понедельник 13 февраля 2023 12:08
Паспорта и удостоверения водителя. В Чехии заработали мобильные офисы ГП "Документ" Фото: Мобильный паспортный сервис в Чехии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинским беженцам в Чехии упростили получение загранпаспортов и продление водительских удостоверений. На днях в стране начали работу мобильные офисы миграционной службы.

Пилотный проект запустили недалеко от Праги – туда направили 5 специально оборудованных микроавтобусов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ct24.ceskatelevize.cz.

В Чехии заработали мобильные офисы, в которых сотрудники миграционной службы принимают запросы на оформление или продление документов граждан Украины. Решить вопросы с загранпаспортом или водительскими удостоверениями беженцы могут теперь в специально оборудованных микроавтобусах в монастыре в Лоденице недалеко от Праги.

Сотрудники Государственной миграционной службв Украины принимают людей в пяти микроавтобусах, которые оборудованы компьютерами и фотоаппаратом.

"Тут принимаем документы, вносим данные в Единый государственный демографический реестр. Затем эти данные в электронном виде обрабатываются в Украине представителями миграционной службы", – рассказала начальник паспортной службы Анастасия Кузьмицкая.

Паспорта и удостоверения водителя. В Чехии заработали мобильные офисы ГП &quot;Документ&quot;Фото: Выездной паспортный сервис в Лоденице (скриншот РБК-Украина/ct24.ceskatelevize.cz)

Готовые документы, отправленные из Украины, украинцы также смогут забрать в мобильных офисах.

Мобильные офисы ГП "Документ" сначала будут перемещаться по Праге. Аналогичный сервис уже работает в Польше в трех городах. Ежедневно они обрабатывают до 1,5 тысячи запросов на получение проездных документов. В Чехии ожидают до двухсот запросов в день. До сих пор беженцам в Чехии было сложно оформить загранпаспорта в консульстве из-за большого количества желающих.

Напомним, мы писали, как продлить временную защиту в Чехии без загранпаспорта.

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