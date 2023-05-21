Альтергатива морю. Як відпочити на найбільшому озері Закарпаття влітку

Озеро Дідове або ж Дийда розташоване в однойменному селі Берегівського району Закарпатської області. Звідси лише 5 кілометрів до міста Берегова. Це місце здавна приваблює любителів пляжного відпочинку.

В наші дні Дийдівське озеро стало надзвичайно популярним місцем для відпочинку влітку. Не останню роль в цьому зіграла агресія РФ, яка зробила безпечний пляжний відпочинок в Україні великим дефіцитом. Тому багатьох туристів магнітом тягне Захід України.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на портал про подорожі "Go-To.Rest" розповідає про основні переваги і варіанти літнього відпочинку на мальовничому озері Дийда в Закарпатті.

Озеро Дийда. Основні можливості для відпочинку

Відпочинок на закарпатських озерах став справжньою меккою для вітчизняних мандрівників і заміною популярних морських курортів.

Особливо популярним озеро Дийда є для тих хто планує сімейний відпочинок. Тут доступні ціни на проживання і харчування, чисті впорядковані пляжі, велика кількість розваг для дітей і дорослих та надзвичайно гостинні місцеві мешканці. Все це створює найкращі умови, щоб провести відпочинок з дітьми.

Фото з сайту Go-To.Rest

Саме Дийдівське озеро – це залишки болота Чорний Мочар. На цій території раніше діяв піщаний кар'єр. В радянські часи понад 50 років тому видобуток піску припинили, оскільки він спричинив пошкодження житлових будинків місцевих мешканців. Сам кар'єр закрили і затопили водою.

В наші дні озеро Дийда має площу майже 55 гектарів і глибину до 16 метрів (за словами місцевих – 20 метрів) . Дийдівське озеро є найбільшим в Закарпатті, тому його жартома навіть називають морем.

Історія назви озера Дийда

Назва озера походить від села Дийда (колишні назви – Дідове, Дейда). Перше поселення виникло тут аж 5 тисяч років тому. Ця болотиста місцина здавна приваблювала людей, оскільки була зручним місцем для облаштування укріпленого поселення, в якому можна було сховатись від нападів ворожих племен.

Перша історична назва цього урочища і поселення в 1240 році – “Товар”. З угорської перекладається як озерний замок. Це давнє укріплення також називали “Варшег” (в перекладі “замок-цвях”). Ще одна назва замку “Берег Дейда” (в перекладі “Березький старий”) стало основою для сучасної назви села. Рештки цього кам'яного замку були віднайдені під час археологічних розкопок в 1974 році.

Легенда про монстра озера Дийда

Хоча історія самого Дийдівського озера нараховує лише трохи більше 50 років, місцеві мешканці вже встигли скласти про нього легенду. За їх спостереженнями, в озері нібито мешкає великий чорний доісторичний монстр з довгою шиєю і товстим тулубом. На їх думку Дийдівський змій є родичем Лохнеського чудовиська.

Відео: Озеро Дийда, Закарпаття (youtube.comRoman Yarish)

Вони запевняють мандрівників, що ні в якому разі не варто купатись в озері в темну пору доби, оскільки в цей час монстр виходить на полювання і забирає безпечних купальників на самісіньке дно.

Втім, спостереження досвідчених екскурсоводів доводять, що монстр приходить лише за туристами, які полюбляють плавати в озері, попередньо споживши велику кількість місцевих алкогольних напоїв. То ж, якщо дотримуватись правил безпеки на воді, “дийдівське чудовисько” вам не загрожує.

Легенда про Дийдівське городище

В давні часи на територію Закарпаття увірвались кровожерливі загони татаро-монголів. Для порятунку від орди за наказом представника місцевої еліти пана Баркача в прискореному темпі посеред болота Чорний Мочар місцевими мешканцями було споруджено фортецю. Як не намагались ординці захопити твердиню, у них нічого не виходило. Зазнавши невдачі вони змушені були зробити “жест доброї волі” і відступити з карпатського краю.

Однак, поборовши зовнішніх ворогів фортеця не вистояла у протистоянні з внутрішніми супостатами. Фортеця потрапила до рук загону розбійників, які підступно вбили хороброго Баркача. Ватажку розбійників Борату дуже сподобалась дівчина, яка мешкала в сусідньому селі Криве.

Батьком був знатний пан, який відмовився родичатись з розбійником. Це розгнівило Бората і він в пориві люті здійснив підступний напад на село саме в той момент коли у бідолашної дівчини було весілля з місцевим лицарем. Розбійники вбили молодят і всіх мешканців села. Це викликало лють місцевих мешканців, які гуртом знищили всіх розбійників та зруйнували замок. За переказами, з тих пір Дийдівський замок вже ніколи не відновлювався.

Ціни та інфраструктура. Літні розваги на озері Дийда

Фото з сайту Go-To.Rest

Озеро Дийда є чудовим варіантом для літнього відпочинку в Закарпатті. Теплий клімат південної частини регіону дозволить отримати засмагу не гіршу ніж на морі.

Великий вибір розваг за доступними цінами задовольнить найприскіпливіших туристів. Інфраструктура навколо озера – на європейському рівні.

Вхід на територію озера платний. Тут є два головні пляжні клуби: пляж Бумеранг і пляж Бора Бора. Ціна для дорослих в будні дні складає 100 грн, у вихідні – 150 грн. За цю ціну можна користуватись паркінгом, лежаками, басейнами, водними гірками та дитячим майданчиком.

Діти віком до 12 років можуть перебувати на території озера безкоштовно. Вартість оренди альтанок коливається від 300 грн на день у будні дні до 400 грн – у вихідні.

Гарні можливості тут є для любителів кемпінгу, палаток і наметів. Навпроти пляжу озера є спеціально відведена для цього територія. Її розбито на 80 секторів. За площею вони розподілені на три категорії. В залежності від цього ціна за кемпінг на території озера коливається від 300 до 1500 грн.

Сектори обладнані мангалами для вогнища, накритою альтанкою з шезлонгами, виходом до озера, сміттєвим баком, місцем для палатки і паркомісцем для авто. На кожні 5 сектори діє один біотуалет. Вся зона для кемпінгу облаштована чудовим густим газоном. Кожен сектор огороджено сіткою, є освітлення в темну пору доби.

Крім пляжної зони і місця для кемпінгу, на протилежному березі озера облаштовано котеджне міні-містечко.

Котеджі розміщується у два ряда і облаштовані індивідуальними виходами на пляж.

На озері Дийда можна порозважатись на водяних атракціонах: покататися на катерах, бананах, катамаранах, "пігулках" або ж проїхатись на водних гірках. Є майданчики для пляжного волейболу і футболу.

Цікаве озеро Дийда й для любителів риболовлі. Озеро надзвичайно багате різноманітними видами риби. Тут водяться коропи, щуки, окуні, соми, лящі, карасі, білі амури, плотва, товстолоби, судаки, йоржі, сазани та інша риба.

Житло поблизу озера Дийда. Ціни та варіанти поселення

Поблизу озера Дийда можна знайти різні варіанти проживання для будь-якого гаманця. Тут багато приватних домоволодінь, міні-готелів, котеджів.

Найдешевший варіант проживання – приватний сектор.Вартість – від 250 грн з людини за добу. Однак в цю ціну не входить харчування.

Найпростіші котеджі біля озера обійдуться від 700 грн за добу з людини, але їх варто бронювати заздалегідь. Садиби преміум-класу коштують 4-5 тисяч гривень на добу.

Крім помешкань безпосередньо біля озера, є варіанти в розташованих поблизу селах Дийда і Велика Бийгань, або ж в готелях в місті Берегові. Ціни на відпочинок в готелях Берегова і навколишніх сіл починаються від 500 грн на добу за стандартний двомісний номер без харчування. Вартість сніданків – від 100 грн.

В цілому ціни на проживання і харчування поблизу озера Дийда досить помірні. Особливо вигідно вирушати у відпочинок на озеро великою компанією.

Замок, собори та музеї. Цікаві тури Закарпаттям

На озері можна просто зупинитись на декілька днів як виключно пляжного відпочинку, так і розглядати його лише як частину великого туру по Закарпаттю. Є багато різноманітних можливостей для відпочинку на будь-який смак.

Поблизу озера Дийда – немало історико-культурних пам'яток. В самому селі Дийда можна оглянути справжній архітектурний шедевр – реформатський готичний собор. Його було споруджено ще в далекому 14 столітті як католицький костел. В 1556 році храм став реформатським.

Фото: Собор у селі Дийда (wikipedia.org)

В Дийді також діє греко-католицька церква Вознесіння Господнього, споруджена в 1846 році. В центрі населеного пункту розташований пам’ятник односельчанам жертвам Першої світової (1923 рік), а на території сільського цвинтаря розміщений пам'ятник односельчанам-жертвам сталінізму.

Щоб глибше познайомитись з історією Берегівщини і всього Закарпаття, варто присвятити хоча б один день на відвідування сповненого історичними пам'ятками міста Берегова. Особливо приємне враження справляє ошатний центр міста з його затишними кав’ярнями, древніми харами і європейською архітектурою.

Фото: Музей Берегівщини (wikipedia.org)

Обов'язково варто відвідати Музей Берегівщини, який розташовано у палаці графа Бетлена 1629 року. Цей музей створено порівняно недавно – у 2002 році. Спочатку тут було розміщено трохи більше 40 експонатів, в наші дні його колекції налічують понад 2000 предметів старожитностей, які є свідками буремної історії цього чарівного краю. Гостей радісно зустріне директор Іван Шепа. Вартість відвідування символічна – 10 грн для з дітей та 20 грн – для дорослих.

Варто звернути увагу на розташований в Мукачеві замок Паланок, відвідати сповнений легенд Чинадіївський замок, а також завітати до розташованого неподалік від нього романтичного замку Берегвар.

Фото: Замок Паланок, Мукачево (wikipedia.org)

Термальні басейни та аквапарки

Можна також відвідати розташовані неподалік славнозвісні термальні басейни Косина, або ж за доступними цінами завітати до термальних басейнів міста Берегова. В самому селі Дийда діє міні-аквапарк “Хорус”.

Також чудовий варіант – найсучасніший у Західній Україні аквапарк “Карпатія” розташований у Мукачеві. Ще один варіант – аквапарк в Косино, наразі на час війни перебуває на консервації. Грандіозний Динопарк розташований в сусідньому з Дийдою селі Яноші. Його відкрили порівняно нещодавно – у жовтні 2020 року.

Не варто забувати, що південь Закарпатської область це один з найдавніших центрів виноробства в усій Європі. Місцевий унікальний клімат і талант закарпатців створюють вина сповнені душею.

Поруч з озером Дийда є безліч різноманітних місць для дегустації і купівлі вин на будь-який смак і гаманець. Майже в кожному селі Берегівщини облаштовано дегустаційний зал для туристів.

Поїзд, авто та автобуси. Як добратися до озера Дийда

Для мандрівки до мальовничого озера Дийда можна обрати різні варіанти транспорту в залежності від уподобань та фінансових можливостей.

Залізницею. Найпопулярніший і найбюджетніший спосіб – поїзди "Укрзалізниці". Через саме село Дийда залізниця не проходить. Втім, можна вирушити до найближчих залізничних станцій в Берегові і Мукачеві, а звідти вже пересісти на автобус чи таксі. Детальніше про залізничне сполучення з містами Берегово і Мукачево можна дізнатись на сайті Укрзалізниці.

Автобусами. Ціни на автобуси і таксі в Закарпатті – демократичні. Село Дийда має регулярне автобусне сполучення з містом Берегово. Детальніше про розклад руху автобусів між Береговим і Дийдою можна дізнатись на за посиланням.

На авто. Для подорожі на власному автомобілі найзручнішим шляхом є траса М-06 Київ-Чоп до міста Мукачева. В Мукачеві поруч з пунктом поліції слід звернути згідно вказівника в сторону міста Берегова і по трасі Р-54 прямувати в його сторону.

Виїжджаючи до Берегова по головній дорозі по вулиці Богдана Хмельницького, треба повернути праворуч відразу за залізничним переїздом, і дорога приведе ва до села Дийда. В самому селі Дийда місцеві мешканці без проблем і з посмішкою на обличчі підскажуть і покажуть шлях до самого озера. Орієнтир при пошуку в селі озера – магазин при в'їзді в Дийду. Перед ними треба повернути правору, і не звертаючи, прямувати до "Закарпатського моря".

Подорож до озера Дийда залишає в туристів приємні враження та бажання знову повернутися у Закарпаття і побачити всі цікавинки цього неймовірного куточку України.

Нагадаємо, дитячі табори в цьому році працюватимуть як на заході України, так і в Київській області та інших відносно безпечних регіонах. При цьому вартість дитячого відпочинку суттєво зросла.

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