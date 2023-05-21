Альтернатива морю. Как отдохнуть на самом большом озере Закарпатья летом

Озеро Дедово или Дийда расположено в одноименном селе Береговского района Закарпатской области. Отсюда всего 5 километров до города Берегово. Это место давно привлекает любителей пляжного отдыха.

В наши дни Дийдовское озеро стало очень популярным местом для отдыха летом. Не последнюю роль в этом сыграла агрессия РФ, сделавшая безопасный пляжный отдых в Украине большим дефицитом. Поэтому многих туристов магнитом тянет Западн Украины.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на портал о путешествиях "Go-To.Rest" рассказывает об основных преимуществах и вариантах летнего отдыха на живописном озере Дийда в Закарпатье.

Озеро Дийда. Основные возможности для отдыха

Отдых на закарпатских озерах стал настоящей меккой для отечественных путешественников и заменой популярным морским курортам.

Особенно популярно озеро Дийда для тех, кто планирует семейный отдых. Здесь доступны цены на проживание и питание, чистые упорядоченные пляжи, большое количество развлечений для детей и взрослых и гостеприимные местные жители. Все это создает лучшие условия для отдыха с детьми.

Фото с сайта Go-To.Rest

Само Дийдовское озеро – это остатки болота Черный Мочар. На этой территории раньше действовал песчаный карьер. В советские времена более 50 лет назад добычу песка прекратили, поскольку он повлек за собой повреждение жилых домов местных жителей. Сам карьер закрыли и затопили водой.

В наши дни озеро Дийда имеет площадь почти 55 гектаров и глубину до 16 метров (по словам местных – 20 метров). Дийдовское озеро – самое большое в Закарпатье, поэтому его в шутку даже называют морем.

История названия озера Дийда

Название озера происходит от села Дийда (прежние названия – Дедово, Дейда). Первое поселение возникло здесь 5 тысяч лет назад. Это болотистое место издавна привлекало людей, поскольку было удобным местом для обустройства укрепленного поселения, в котором можно было укрыться от нападений враждебных племен.

Первое историческое название этого урочища и поселения в 1240 году – "Товар". С венгерского переводится как "озерный замок". Это древнее укрепление также называли "Варшег" (в переводе "замок-гвоздь"). Еще одно название замка "Берег Дейда" (в переводе "Березский старик") стало основой для современного названия села. Остатки этого каменного замка были обнаружены во время археологических раскопок в 1974 году.

Легенда о монстре озера Дийда

Хотя история самого Дийдивского озера насчитывает чуть больше 50 лет, местные жители уже успели сочинить о нем легенду. По их наблюдениям, в озере якобы обитает большой черный доисторический монстр с длинной шеей и толстым туловищем. По их мнению, Дийдовский змей является родственником Лохнесского чудовища.

Видео: Озеро Дийда, Закарпатье (youtube.comRoman Yarish)

Они уверяют путешественников, что ни в коем случае не стоит купаться в озере в темное время суток, поскольку в это время монстр выходит на охоту и забирает беспечных людей на самое дно.

Впрочем, наблюдения опытных экскурсоводов доказывают, что монстр приходит только за туристами, которые любят плавать в озере, предварительно употребив в пищу большое количество местных алкогольных напитков. Так что, если соблюдать правила безопасности на воде, "дийдовское чудовище" вам не угрожает.

Легенда о Дийдовском городище

В давние времена на территорию Закарпатья ворвались кровожадные отряды татаро-монголов. Для спасения от орды по приказу представителя местной элиты Баркача в ускоренном темпе посреди болота Черный Мочар местными жителями была построена крепость. Как ни старались ордынцы захватить твердыню, у них ничего не получалось. Потерпев неудачу, они вынуждены были сделать "жест доброй воли" и отступить из карпатского края.

Однако, поборов внешних врагов, крепость не выстояла в противостоянии с внутренними супостатами. Крепость попала в руки отряда разбойников, коварно убивших храброго Баркача. Вожаку разбойников Борату очень понравилась девушка, проживавшая в соседнем селе Кривое.

Отцом ее был знатный господин, отказавшийся стать родственником разбойнику. Это разгневало Бората и он в порыве ярости совершил коварное нападение на село именно в тот момент, когда у бедной девушки была свадьба с местным рыцарем. Разбойники убили молодоженов и всех жителей села. Это вызвало ярость местных жителей, которые вместе уничтожили всех разбойников и разрушили замок. По преданиям, с тех пор Дийдовский замок уже никогда не восстанавливался.

Цены и инфраструктура. Летние развлечения на озере Дийда

Фото с сайта Go-To.Rest

Озеро Дийда – отличный вариант для летнего отдыха в Закарпатье. Теплый климат южной части региона позволит получить загар не хуже, чем на море.

Большой выбор развлечений по доступным ценам удовлетворит самых придирчивых туристов. Инфраструктура вокруг озера – на европейском уровне.

Вход на территорию озера платный. Здесь есть два главных пляжных клуба: пляж Бумеранг и пляж Бора Бора. Цена для взрослых в будние дни составляет 100 грн, по выходным – 150 грн. По этой цене можно пользоваться парковкой, лежаками, бассейнами, водными горками и детской площадкой.

Дети до 12 лет могут находиться на территории озера бесплатно. Стоимость аренды беседок колеблется от 300 грн в день в будние дни до 400 грн – в выходные.

Хорошие возможности здесь для любителей кемпинга, палаток и палаток. Напротив пляжа озера специально отведена для этого территория. Она разбита на 80 секторов. По площади они распределены на три категории. В зависимости от этого, цена за кемпинг на территории озера колеблется от 300 до 1500 грн.

Секторы оборудованы мангалами для костра, покрытой беседкой с шезлонгами, выходом к озеру, мусорным баком, местом для палатки и паркомеском для авто. На каждые 5 сектора действует один биотуалет. Вся зона для кемпинга обустроена великолепным густым газоном. Каждый сектор огражден сеткой, есть освещение в темное время суток.

Кроме пляжной зоны и места для кемпинга, на противоположном берегу озера обустроен коттеджный мини-городок.

Коттеджи размещаются в два ряда и оснащены индивидуальными выходами на пляж.

На озере Дийда можно развлечься на водяных аттракционах: покататься на катерах, бананах, катамаранах, "пилюлях" или же проехаться на водных горках. Есть площадки для пляжного волейбола и футбола.

Интересно озеро Дийда и для любителей рыбалки. Озеро очень богато различными видами рыбы. Здесь водятся карпы, щуки, окуни, сомы, лещи, караси, белые амуры, плотва, толстолобые, судаки, ерши, сазаны и другие рыбы.

Жилье вблизи озера Дийда. Цены и варианты поселения

Вблизи озера Дийда можно найти разные варианты проживания на любой кошелек. Здесь много частных домовладений, мини-гостиниц, коттеджей.

Самый дешевый вариант проживания – частный сектор. Стоимость – от 250 грн с человека в сутки. Однако в эту цену не входит питание.

Самые простые коттеджи у озера обойдутся от 700 грн в сутки с человека, но их следует бронировать заранее. Усадьбы премиум-класса стоят 4-5 тысяч гривен в сутки.

Кроме помещений непосредственно возле озера, есть варианты в расположенных поблизости селах Дийда и Большая Бойгань, или же в отелях в городе Берегово. Цены на отдых в гостиницах Берегово и окрестных сел начинаются от 500 грн в сутки за стандартный двухместный номер без питания. Стоимость завтраков – от 100 грн.

В целом цены на проживание и питание вблизи озера Дийда достаточно скромные. Особенно выгодно отправляться в отпуск на озеро крупной компанией.

Замок, соборы и музеи. Интересные туры по Закарпатью

На озере можно просто остановиться на несколько дней как пляжного отдыха, так и рассматривать его только как часть большого тура по Закарпатью. Есть много разнообразных возможностей для отдыха на любой вкус.

Вблизи озера Дийда – немало историко-культурных памятников. В самом селе Дийда можно посмотреть настоящий архитектурный шедевр – реформатский готический собор. Он был построен еще в далеком 14 веке как католический костел. В 1556 году храм стал реформатским.

Фото: Собор в селе Дийда (wikipedia.org)

В Дийде также действует греко-католическая церковь Вознесения Господня, построенная в 1846 году. В центре населенного пункта расположен памятник односельчанам жертв Первой мировой (1923 год), а на территории сельского кладбища размещен памятник односельчанам-жертвам сталинизма.

Чтобы глубже познакомиться с историей Береговщины и всего Закарпатья, стоит посвятить хотя бы один день на посещение исполненного исторических достопримечательностей города Берегово. Особенно приятное впечатление производит нарядный центр города с его уютными кафе, древними харами и европейской архитектурой.

Фото: Музей Береговщины (wikipedia.org)

Обязательно стоит посетить Музей Береговщины, расположенный во дворце графа Бетлена 1629 года. Этот музей создан сравнительно недавно – в 2002 году. Сначала здесь было размещено немногим более 40 экспонатов, в наши дни его коллекции насчитывают более 2000 предметов древностей, свидетелей бурной истории этого волшебного края. Гостей радостно встретит директор Иван Шепа. Стоимость посещения символическая – 10 грн для детей и 20 грн – для взрослых.

Стоит обратить внимание на расположенный в Мукачево замок Паланок, посетить полный легенд Чинадиевский замок, а также посетить расположенный неподалеку от него романтический замок Берегвар.

Фото: Замок Паланок, Мукачево (wikipedia.org)

Термальные бассейны и аквапарки

Также можно посетить расположенные неподалеку термальные бассейны Косина или по доступным ценам посетить термальные бассейны города Берегово. В самом селе Дийда действует мини-аквапарк Хорус.

Также отличный вариант – самый современный в Западной Украине аквапарк "Карпатия", расположенный в Мукачево. Еще один вариант – аквапарк в Косино, в настоящее время на время войны находится на консервации. Грандиозный Динопарк расположен в соседнем с Дийдой деревне Яноши. Его открыли сравнительно недавно – в октябре 2020 год

Не стоит забывать, что юг Закарпатской области – это один из древнейших центров виноделия во всей Европе. Местный уникальный климат и талант закарпатцев создают вина полные души.

Рядом с озером Дийда есть множество разнообразных мест для дегустации и покупки вин на любой вкус и кошелек. Почти в каждом селе Береговщины обустроен дегустационный зал для туристов.

Поезд, автомобили и автобусы. Как добраться до озера Дийда

Для путешествия к живописному озеру Дийда можно выбрать разные варианты транспорта в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей.

По железной дороге. Самый популярный и бюджетный способ – поезда "Укрзализныци". Через самое село Дийда железная дорога не проходит. Впрочем, можно отправиться в ближайшие железнодорожные станции в Берегово и Мукачево, а оттуда уже пересесть на автобус или такси. Подробнее о железнодорожном сообщении с городами Берегово и Мукачево можно узнать на сайте Укрзализныци.

Автобусы. Цены на автобусы и такси в Закарпатье – демократичные. Деревня Дейда имеет регулярное автобусное сообщение с городом Берегово. Подробнее о расписании движения автобусов между Береговым и Дийдой можно узнать по ссылке.

На авто. Для путешествия на собственном автомобиле удобным путем является трасса М-06 Киев-Чоп в сторону города Мукачево. В Мукачево рядом с пунктом полиции следует обратить согласно указателю в сторону города Берегово и по трассе Р-54 следовать в его сторону.

Выезжая в Берегово по главной дороге по улице Богдана Хмельницкого, нужно повернуть сразу за железнодорожным переездом, и дорога приведет вас в село Дийда. В самом селе Дийда местные жители без проблем и с улыбкой на лице подскажут и укажут путь к самому озеру. Ориентир при поиске в деревне озера – магазин при въезде в Дийду. Перед ним нужно повернуть и направо, и, не сворачивая, подехать к "Закарпатскому морю".

Путешествие к озеру Дийда оставляет у туристов приятные впечатления и желание снова вернуться в Закарпатье и увидеть все достопримечательности этого удивительного уголка Украины.

Напомним, детские лагеря в этом году будут работать как на западе Украины, так и в Киевской области и других относительно безопасных регионах. При этом стоимость детского отдыха существенно выросла.

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