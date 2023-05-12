В оточенні лісу і води. Затишні заміські комплекси біля Києва для відпочинку на вікенд

Відпочинок за містом в оточенні природи є чи не найкращим способом психологічно перезавантажитися. Тиша і свіже повітря особливо потрібні мешканцям міста після складної зими.

Де можна повноцінно відпочити у заміських комплексах із басейнами та спа поблизу Києва – у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Готель на морі – зі спа та басейном

Готель Morewell розташований на узбережжі Київського водосховища за 40 км від Києві в селі Толокунь. Заклад має 25-метровий літній басейн із температурою води 30 градусів, який днями почав працювати. Для гостей є критий басейн та карпатські чани з краєвидом на море. Комплекс має спа-центр із сауною.

Крім ресторану і бару на території обладнаний мангал-парк. Для дітей облаштований ігровий майданчик, працює команда аніматорів.

Фото: Готель на березі Київського моря (morewell.com.ua)

В околицях можна зайнятися пішим туризмом і велоспортом. пограти в настільний теніс і дартс.

Вартість проживання: 27-28 травня – від 1890 грн/доба у номері на двох з двоспальним ліжком, сніданок включений. 3-4 червня – від 3700 грн/добу.

Атмосферний відпочинок за 10 хвилин від Києва

Заміський клуб "Трипільське Сонце" із двома ресторанами і готелем розташований у селі Підгірці Обухівського району (27 км від Києва). На сайті комплексу зазначають, що там завжди є світло, вода та інтернет.

Клуб пропонує як окремі номери, так і котеджі. Оздоровитися можна в одній із лазень комплексу.

Фото: Заміський комплекс в Обухівському районі (booking.com)

На території облаштований дитячий майданчик, також можна пограти в настільний теніс.

Вартість проживання: 27-28 травня – від 2100 грн/доба за двох, сніданок включений.

Котеджі серед лісу і приватний пляж

Поруч із дамбою Київського водосховища можна провести вихідні в прибережному готелі Goodlife Park у селищі Тарасовичі (Вишгородський район) в 43 км від Києва. Котеджі розташовані в оточенні соснового лісу. Для гостей є приватний пляж. Для активного відпочинку – сауна, спа-центр, фітнес-центр.

У кожному номері готелю є внутрішній дворик із краєвидом на сад. Номери обладнані кондиціонером і ванною кімнатою.

Фото: Котеджі в оточенні лісу (booking.com)

Також відпочити можна в банному комплексі й орендувати мангал. Харчуватися в готелі можна за меню, працює також доставка їжі в номер.

Вартість: 27-28 травня – від 3500 грн/доба за двох, 3-4 червня – від 2500 грн/доба за двох за номер із двоспальним ліжком.

Спа-комплекс на березі озера

За 9 кілометрів від Києва в селі Вишеньки Бориспільського району на території закритого котеджного містечка знаходиться готель WISH Aqua&SPA Resort зі спа-центром. Це закритий клуб із готелем, двома ресторанами, спа-центром, тренажерним залом, 5 басейнами.

Гості мають можливість відпочити в альтанках та на відкритій терасі з краєвидом на озеро.

Фото: Заміський комплекс зі спа-центром (booking.com)

Є дитячий майданчик і дитячий клуб. Також гості можуть скористатися послугами няні.

Вартість: 27-28 травня – від 6000 грн/доба за двох у бюджетному номері з правом відвідувати спа-центр і сніданком, 3-4 червня – від 6500 грн/доба.

Готель зі спорткомплексом на околиці Києва

Спа-готель Terra Nova розташований в селі Гатному неподалік від метро "Теремки" біля межі міста, в 7 км від ВДНГ.

Гості можуть відвідати спортивно-оздоровчий комплекс із басейнами, та аквабаром, спа-центром і масажним кабінетом, а також тренажерний зал. Спорткомплекс знаходиться в тому ж будинку, що і готель. У ньому – спортивний басейн на чотири доріжки і окремий басейн для дітей.

Фото: Готель із басейном на околиці Києва (booking.com)

У готелі працює великий ресторан з літньою терасою і лаунджем. За 200 м знаходиться ліс, де можна прогулятися і подихати свіжим повітрям.

Вартість: 27-28 травня – від 1120 грн/доба за двох у стандартному двомісному номері з одним ліжком, 3-4 червня – від 2100 грн/добу за двох у номері "напівлюкс".

Комплекс відпочинку з котеджами на воді

За 55 км від Києва у селі Кийлів Бориспільського району розташований рекреаційний комплекс Selfish Club з клубними озерами і каналами.

На сторінці закладу гостям обіцяють тишу і комфорт. Гостям пропонують як номери в будинках на воді, так і приватні резиденції зі спа-зонами.

Фото: Заміський комплекс із шале на воді (booking.com)

На території працює ресторан, можна скористатися приладдям для барбекю. Облаштовані спортивні майданчики, можна зайнятися різними видами активного відпочинку, включаючи риболовлю і піші походи.

Вартість: 27-28 травня – від 13768 грн/доба за шале на 4 особи, 3-4 червня – ціни такі самі.

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