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Задіяні 11 літаків. Українська авіакомпанія розповіла про втрати через війну

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Середа 14 грудня 2022 12:52
Задіяні 11 літаків. Українська авіакомпанія розповіла про втрати через війну Фото: Літак авіакомпанії SkyUp (wikimedia.org/Eric Salard)
Автор: Ольга Маджумдар

Із закриттям неба України з початком війни українські авіаперевізники спробували зберегти співробітників та використовувати літаки, які знаходилися за кордоном.

Українська авіакомпанія SkyUp наразі має можливість оперувати практично усім своїм флотом і зберегла 90% співробітників. Про це TRAVEL РБК-Україна розповіли у прес-службі перевізника.

Із початком повномасштабного вторгнення SkyUp виконує польоти із європейських аеропортів – здійснює як гуманітарні рейси, так і чартерні та регулярні на замовлення європейських авіакомпаній. Загалом вже було здійснено близько 5 тисяч таких польотів, які охопили понад 50 аеропортів.

"Поточна операційна діяльність авіакомпанії дозволяє нам зберігати бізнес і команду та сплачувати податки на підтримку України. Про прибутки чи відшкодування упущеної вигоди поки не йдеться. Наразі збираємо документи для проведення незалежної оцінки збитків спільно з аудиторською компанією", –розповіли в авіакомпанії.

Задіяні 11 літаків. Українська авіакомпанія розповіла про втрати через війну

Фото: SkyUp Airlines використовує 11 своїх літаків (gettyimages.com)

Загалом команда SkyUp Airlines налічує понад 1 200 співробітників, а з початку року компанію залишили не більше 10% людей.

"Також частина співробітників служать у лавах ЗСУ. В піковий літній сезон близько 80% співробітників були залучені до поточної роботи з різним ступенем завантаженості", – зазначили в прес-службі.

Компанія планує вийти на повну завантаженість і працює над розширенням своєї діяльності у європейському авіапросторі.

"Маємо можливість оперувати практично всім нашим флотом – 11 літаків доступні для перельотів, ще один літак знаходиться в Борисполі", – уточнили в SkyUp.

Нагадаємо, ми писали, що SkyUp відкриє авіакомпанію в Європі.

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