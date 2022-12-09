З найближчих аеропортів. SkyUp відкриє авіакомпанію в Європі: деталі

Цього літа стало відомо, що український авіаперевізник SkyUp планує відкриття окремої авіакомпанії на теренах Євросоюзу. Її офіційно зареєструють у ЄС під брендом перевізника. Також там повідомили, що планують рейси з аеропортів, розташованих найближче до кордону з Україною.

Про це у коментарі TRAVEL РБК-Україна повідомили у прес-службі авіакомпанії.

"Це буде офіційно зареєстрована в ЄС компанія під брендом SkyUp. Зараз ми знаходимося на етапі узгодження вимог з європейським регулятором та отримання сертифіката експлуатанта. Про початок роботи компанії ми обов'язково додатково повідомимо", – відзначили у SkyUp.

Також команда планує розвивати нову авіакомпанію за схожою моделлю зі SkyUp Airlines, поєднуючи чартерні та регулярні рейси.

"Про конкретні напрямки повідомимо згодом, після їх затвердження з усіма компетентними органами та отримання відповідних дозволів. Однак вже точно можемо сказати, що плануємо польотну програму в тому числі з урахуванням найближчих до українських кордонів аеропортів для зручності наших співгромадян", – додали у прес-службі.

Раніше в українських ЗМІ повідомлялося, що на початку своєї діяльності нова компанія буде виконувати перельоти з країн Балтії, Молдови, Румунії, Польщі, Чехії, Словаччини. Не виключено, що будуть також польоти з Австрії та Німеччини. Також очікується, що основну частку маршрутів складуть популярні туристичні напрямки.

Цього літа вперше за період з 24 лютого український лоукостер SkyUp Airlines отримав новий Boeing 737-800. Він став десятим літаком цього типу, що поповнив її парк. Лоукост-перевізник зберіг частину флоту і команди та активно виконує перевезення за договорами мокрого лізингу (коли авіакомпанія надає свої літаки та екіпаж європейському перевізнику для виконання його рейсів).

Незадовго до повномасштабного вторгнення РФ європейські лізингодавці почали вимагати, щоб авіакомпанії повернули їм літаки, а зараз українське небо закрите для авіаперельотів. Пропонуємо почитати про ключові події в авіагалузі, які сталися за час війни з 24 лютого.