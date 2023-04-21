Без пояснень. Російських туристів депортують із безвізової країни

Групу російських туристів, які приїхали до Ізраїлю на Великдень, депортували без пояснень. Росіян затримали в аеропорту прибуття.

Прикордонники проігнорували їхні підтвердження туристичної мандрівки, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Групу туристів з Новгорода після посадки в аеропорту Ізраїлю обшукали, а потім затримали для подальшої депортації. Відповідне відео один із росіян виклав у соцмережах.

Ізраїльські прикордонники обшукали багаж і перевірили телефони російських туристів, а через дві години обшуку їх відвели у спеціальну кімнату та повідомили про депортацію та заборону на в'їзд на 10 років без пояснення причин.

Шістьох мешканців Новгороду розпитували про знайомих в Ізраїлі та про ціль поїздки. Туристи зазначили, що у всіх були бронювання у місцевих готелях, зворотні квитки та медичні страховки. Це не переконало прикордонників дозволити росіянам в'їзд до Ізраїлю.

Подібні випадки з російськими туристами трапляються не вперше. У лютому росіянка прилетіла в Ізраїль із купленим турпакетом з екскурсією. Прикордонники затримали її в аеропорту та заборонили в'їзд нібито з метою запобігти нелегальній міграції.

Фото: В Ізраїлі росіян депортують без пояснень (unsplash.com/taylor-brandon)

До слова, росіяни можуть подорожувати до Ізраїлю як туристи за безвізовим режимом до 90 днів упродовж 180 днів. Між тим, в країні діє суворий прикордонний контроль – відмовити у в'їзді можуть через 20 причин, серед яких незрозуміла ціль поїздки, підозра на нелегальне працевлаштування.

Нагадаємо, ми писали, що російських туристів продовжують депортувати з Балі.