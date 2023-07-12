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Забрали паспорта. Безвизовая страна снова депортирует российских туристов

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Среда 12 июля 2023 13:14
Забрали паспорта. Безвизовая страна снова депортирует российских туристов Фото: Аэропорт в Израиле (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Туристы из РФ продолжают сталкиваться с отказами во въезде в Израиль. Миграционные службы в аэропорту Тель-Авива не пустили в страну более десяти россиян.

У туристов забрали паспорта и выдали документы о депортации, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В аэропорту Тель-Авива 10 июля не пустили в страну более десяти граждан РФ, которые прилетели из Сочи и Минеральных Вод. Россияне прилетели на отдых, но израильские миграционные службы забрали паспорта на паспортном контроле и выдали листы о депортации. В документе указано, что причина отказа во въезде – предотвращение нелегальной миграции.

В ожидании самолетов в обратном направлении россияне спят в аэропорту на картонках и сиденьях. У некоторых нет международных платежных карт, чтобы купить еды и воды. Кроме того, туристы не могут получить доступ к своим чемоданам, чтобы взять свои вещи. Из-за холода в аэропорту россиянам пришлось выпрашивать пледы у других пассажиров.

Россияне также пожаловались на пренебрежительное обращение сотрудников миграционной службы, и что за все время им не предоставили ни еды, ни воды.

Забрали паспорта. Безвизовая страна снова депортирует российских туристов

Фото: В Израиле отказывают во въезде группам россиян (unsplash.com/taylor-brandon)

При этом застрявшим туристам не удалось попасть на первый самолет домой из-за отсутствия мест.
В апреле в аэропорту Тель-Авива группу туристов из Новгорода обыскали, провеили телефоны, а затем задержали. Им сообщили о депортации и запрете на въезд на 10 лет без объяснения причин.

Россияне могут путешествовать в Израиль в качестве туристов по безвизовому режиму до 90 дней в течение 180 дней. Но в стране действует строгий пограничный контроль – отказать во въезде могут по 20 причинам, среди которых неясная цель поездки или подозрение на нелегальное трудоустройство.

Ранее из Аргентины выдворили десятки россиян. Власти подозревали российских туристок в "родильном туризме" ради получения ребенком гражданства по праву рождения.

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