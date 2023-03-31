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Загроза депортації. Ще одна країна почала видворяти російських туристів

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П'ятниця 31 березня 2023 12:54
Загроза депортації. Ще одна країна почала видворяти російських туристів Фото: Туристи в Аргентині (ілюстративне: gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Аргентині почали масово відмовляти росіянам у продовженні туристичного перебування. Десятки російських туристів видворили під загрозою депортації.

Також міграційна служба відмовляє росіянам у видачі дозволу на проживання, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

У консульському відділі російського дипломатичного представництва в Аргентині розповіли, що в аргентинському міграційному управлінні почастішала практика винесення негативних рішень щодо продовження так званого туристичного перебування та відмови в оформленні дозволів на проживання.

Також у консульстві знають про кілька десятків ситуацій, коли росіянам виносили припис залишити країну у найкоротші терміни "під загрозою ініціювання процедури депортації". Громадянам інших країн відмови на надходять.

У міграційній службі Аргентини пояснюють відмови положенням угоди про безвізові поїздки, згідно з якою росіяни можуть перебувати на території країни без візи протягом 90 днів.

Відомство повідомляло, що в 2022 році в Аргентині побували 22 тисяч росіян.

У лютому 2023 року одним рейсом прибули 33 росіянки на останніх термінах вагітності. В аргентинській міграційній службі в лютому розповіли, що 6 вагітних росіянок депортували, бо вони не могли довести туристичну мету поїздки.

Влада підозрює російських туристок у "пологовому туризмі" заради отримання дитиною громадянства за правом народження. За даними відомства, у 2022 році до Аргентини в'їхали 10,5 тисяч вагітних росіянок, 5,8 тисяч із них – на останніх термінах вагітності.

Нагадаємо, ми писали, що на Балі почали вживати жорстких заходів проти росіян.

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