Заблоковані рахунки і втрата коштів. Платежі росіян масово обмежують за кордоном

Жодна країна в новітній історії стикалася з такими проблемами, які має зараз російський фінтех та банкінг. Санкції проти Росії були й залишаються безпрецедентними з точки зору масштабу і кількості різних наслідків: росіяни масово стикаються із блокуванням рахунків і неможливістю розплатитися за будь-які послуги за кордоном.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Finextra.com.

Visa і MasterCard перестали працювати в Росії

Платіжні системи припинили глобальну підтримку карток, емітованих російськими банками. Це означає, що картки Visa і MasterCard, випущені в Росії, не працюватимуть за межами Росії (в магазинах і банкоматах). Всередині країни наявні картки Visa та MasterCard продовжують працювати. Нові не випускаються.

Центробанк Росії ізолював внутрішні операції Visa і MasterCard ще у 2015 році після санкцій через окупацію Росією Криму. Visa і MasterCard погодилися працювати через Національну систему платіжних карток і використовувати Центробанк Росії як розрахунковий центр для внутрішніх операцій. Але із 2022 року місцеві банки більше не можуть випускати нові банківські картки Visa та MasterCard. Однак вони можуть продовжувати дію існуючих на невизначений термін.

Фото: Після вторгнення Росії до України Visa та MasterCard позбавили РФ можливість випускати нові банківські картки (Getty Images)

Тим, кому потрібно робити покупки за кордоном, доводилося фізично їздити до сусідніх країн і відкривати банківські рахунки та картки. Громадяни країни-окупанта вже назвали це "банківським туризмом". Одна за одною країни, які пережили найбільші хвилі такого туризму, почали відмовляти росіянам у видачі карток.

Росіяни сподівалися, що їм допоможе китайська платіжна система UnionPay. Але ця компанія взагалі припинила всі переговори з російськими банками. Поки що жодна інша іноземна платіжна система, окрім місцевих російських, цю нішу не зайняла.

Відключення від SWIFT, втрата доступу до коштів та переказів

Багато банків РФ втратили доступ до SWIFT, але не всі. Ті, у кого він все ще є, суворо цензурують доступ своїх клієнтів до міжнародних банківських переказів.

Справжнього нищівного удару завдало закриття російських рахунків Центробанку в банках США/ЄС з подальшим заморожуванням/арештом коштів їхніх клієнтів. Це сталося як формально через санкції, так і неформально. Експерт називає це навіть гіршим фактором, ніж відключення від SWIFT, бо це відрізало всю банківську систему від життєво важливих євро та долара.

Фото: Крім відключення низки банків від SWIFT, триває закриття російських рахунків Центробанку в банках США/ЄС з арештами коштів клієнтів (Getty Images)

Закриття рахунків означає втрату доступу до коштів, грошових переказів для всієї російської банківської системи. Це відрізало російський бізнес від міжнародних платежів і грошових переказів. Рядові росіяни втратили доступ до простих, дешевих міжнародних грошових переказів у доларах США чи євро. Це ще можна зробити через окремі банки, але це дорого та складно. Обмеження завдало величезної шкоди міжнародному руху коштів в/з Росії.

Заборона ApplePay, GooglePay

Через вторгнення Росії до України Apple і Google припинили підтримку технології безконтактної оплати в Росії. Зараз у РФ стало більше безконтактних платежів за допомогою національної системи QR-кодів (SBP) або локальної системи від якогось із банків.

Вплив санкцій на банківську систему та фінтех у Росії виявився колосальним і продовжує ізольовувати країну на міжнародному рівні. Але експерти вже кажуть, що банківська система "вже змінює себе і пристосовується".

Також через санкції із літаками в Росії щодня відбуваються інциденти.

Однак у світі є ціла низка країн, де охоче приймають росіян і звуть їх на місцеві курорти.