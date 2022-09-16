От забастовок и отмен рейсов в Европе пострадали миллионы человек: детали

Восемь миллионов пассажиров, которые путешествовали Европе в мае и летом 2022 года, имеют право на компенсацию до 600 евро за отмены рейсов или задержки.

С чем был связан хаос в европейских аэропортах и авиакомпаниях, и у каких перевозчиков было больше срывов рейсов, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Какие авиакомпании подводили пассажиров летом

В течение всего лета европейские аэропорты и авиакомпании сталкивались с отменами и задержками рейсов, а также различными забастовками.

Наиболее частыми сообщениями об таких сбоях отметились скандинавский флагманский авиаперевозчик SAS и немецкая авиакомпания Lufthansa.

Самое большое количество сбоев рейсов произошло в таких странах:

Великобритания - 30 450 рейсов были сорваны;

Германия -24 169 рейсов;

Испания - 23 256 рейсов;

Турция - 21 470 рейсов;

Италия - 20 986 рейсов.

По данным авиакомпаний, самое большое количество отмененных или смещенных по расписанию рейсов было у таких перевозчиков:

швейцарский авиаперевозчик EasyJet - 26 088 рейсов;

Turkish Airlines - 22 490 рейсов;

немецкая Lufthansa - 17 021 рейсов;

Air France не смог выполнить по расписанию 8 971 рейс;

У Wizz Air был сорван 8,81 рейс.

Фото: Аэропорт Лондона (unsplash.com/tomek-baginski)

В каких случаях компенсируют средства

Лондонский аэропорт Гатвик оказался наиболее пострадавшим - 6760 рейсов были отменены, что выводит пассажиров в Великобритании на первое место среди пострадавших от перевозчиков.

Список аэропортов, в которых за этот период произошло наибольшее количество нарушений, включает:

Международный аэропорт Франкфурта (6415)

Стамбульский аэропорт имени Ататюрка (6015)

Международный аэропорт Мюнхена (5938)

Парижский аэропорт имени Шарля де Голля (5811)

Согласно официальному сайту Европейского Союза, права авиапассажиров на компенсацию распространяются на следующие случаи:

Пункт назначения рейса пассажира находится в пределах ЕС и выполняется авиакомпанией, входящей или не входящей в ЕС. Рейс пассажира прибывает в ЕС из третьей страны и выполняется национальным перевозчиком ЕС. Рейс, вылетающий из ЕС в страну, не входящую в ЕС, выполняется авиакомпанией из ЕС или из страны, не входящей в ЕС. Если пассажиры еще не получали льготы за проблемные полеты, возникшие во время их путешествия по соответствующему законодательству страны, не входящей в ЕС.

"С 1 января 2021 года правила ЕС о правах авиапассажиров не распространяются на случаи отказа в посадке, отмены или задержки рейсов из Великобритании в ЕС, если ваш рейс выполнялся британским перевозчиком или другим перевозчиком, не входящим в ЕС, даже если вы забронировали свой рейс до этой даты", - отмечается исключение для британских пассажиров.

Несмотря на это, эти правила остаются в силе для пассажиров, выполнявших рейсы из Великобритании в ЕС авиакомпанией ЕС, если они еще не получили компенсацию или льготы в соответствии с законодательством Великобритании.

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