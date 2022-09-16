От забастовок и отмен рейсов в Европе пострадали миллионы человек: детали

Пассажиры могут получить компенсации за хаос в аэропортах
Восемь миллионов пассажиров, которые путешествовали Европе в мае и летом 2022 года, имеют право на компенсацию до 600 евро за отмены рейсов или задержки.
С чем был связан хаос в европейских аэропортах и авиакомпаниях, и у каких перевозчиков было больше срывов рейсов, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.
В течение всего лета европейские аэропорты и авиакомпании сталкивались с отменами и задержками рейсов, а также различными забастовками.
Наиболее частыми сообщениями об таких сбоях отметились скандинавский флагманский авиаперевозчик SAS и немецкая авиакомпания Lufthansa.
Самое большое количество сбоев рейсов произошло в таких странах:
По данным авиакомпаний, самое большое количество отмененных или смещенных по расписанию рейсов было у таких перевозчиков:
Фото: Аэропорт Лондона (unsplash.com/tomek-baginski)
Лондонский аэропорт Гатвик оказался наиболее пострадавшим - 6760 рейсов были отменены, что выводит пассажиров в Великобритании на первое место среди пострадавших от перевозчиков.
Список аэропортов, в которых за этот период произошло наибольшее количество нарушений, включает:
Согласно официальному сайту Европейского Союза, права авиапассажиров на компенсацию распространяются на следующие случаи:
"С 1 января 2021 года правила ЕС о правах авиапассажиров не распространяются на случаи отказа в посадке, отмены или задержки рейсов из Великобритании в ЕС, если ваш рейс выполнялся британским перевозчиком или другим перевозчиком, не входящим в ЕС, даже если вы забронировали свой рейс до этой даты", - отмечается исключение для британских пассажиров.
Несмотря на это, эти правила остаются в силе для пассажиров, выполнявших рейсы из Великобритании в ЕС авиакомпанией ЕС, если они еще не получили компенсацию или льготы в соответствии с законодательством Великобритании.
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