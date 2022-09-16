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Від страйків та скасування рейсів у Європі постраждали мільйони людей: деталі

Фото: Пасажири в аеропорту (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пасажири можуть отримати компенсацію за хаос в аеропортах

Вісім мільйонів пасажирів, які подорожували Європою у травні та влітку 2022 року, мають право на компенсацію до 600 євро за скасування рейсів чи затримки.

З чим був пов'язаний хаос в європейських аеропортах та авіакомпаніях, і які перевізники мали більше зривів рейсів, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com .

Які авіакомпанії підводили пасажирів влітку

Протягом усього літа європейські аеропорти та авіакомпанії стикалися зі скасуваннями та затримками рейсів, а також різними страйками.

Найчастішими повідомленнями про такі збої відзначилися скандинавський флагманський авіаперевізник SAS та німецька авіакомпанія Lufthansa.

Найбільша кількість збоїв рейсів відбулася в таких країнах:

  • Великобританія - 30450 рейсів були зірвані;
  • Німеччина - 24169 рейсів;
  • Іспанія – 23 256 рейсів;
  • Туреччина – 21 470 рейсів;
  • Італія – 20 986 рейсів.

За даними авіакомпаній, найбільша кількість скасованих або зміщених за розкладом рейсів була у таких перевізників:

  • швейцарський авіаперевізник EasyJet – 26 088 рейсів;
  • Turkish Airlines – 22 490 рейсів;
  • німецька Lufthansa – 17 021 рейсів;
  • Air France не зміг виконати за розкладом 8971 рейс;
  • У Wizz Air було зірвано 8,81 рейс.

Фото: Аеропорт Лондона (unsplash.com/tomek-baginski)

У яких випадках компенсують кошти

Лондонський аеропорт Гатвік виявився найбільш постраждалим – 6760 рейсів було скасовано, що виводить пасажирів у Великій Британії на перше місце серед постраждалих від перевізників.

Список аеропортів, у яких за цей період сталася найбільша кількість порушень, включає:

  • Міжнародний аеропорт Франкфурта (6415)
  • Стамбульський аеропорт імені Ататюрка (6015)
  • Міжнародний аеропорт Мюнхена (5938)
  • Паризький аеропорт імені Шарля де Голля (5811)

Згідно з офіційним сайтом Європейського Союзу, права авіапасажирів на компенсацію поширюються на такі випадки:

  1. Пункт призначення рейсу пасажира знаходиться в межах ЄС і виконується авіакомпанією, що входить до ЄС або не входить до неї.
  2. Рейс пасажира прибуває до ЄС із третьої країни та виконується національним перевізником ЄС.
  3. Рейс, що вилітає з ЄС до країни, що не входить до ЄС, виконується авіакомпанією з ЄС або країни, що не входить до ЄС.
  4. Якщо пасажири ще не отримували пільги за проблемні польоти, що виникли під час їхньої подорожі згідно з законодавством країни, що не входить до ЄС.

"Із 1 січня 2021 року правила ЄС про права авіапасажирів не поширюються на випадки відмови у посадці, скасуванні або затримці рейсів із Великобританії до ЄС , якщо ваш рейс виконувався британським перевізником або іншим перевізником, що не входить до ЄС, навіть якщо ви забронювали свій рейс до цієї дати", - зазначається виняток для британських пасажирів.

Незважаючи на це, ці правила залишаються чинними для пасажирів , які виконували рейси з Великобританії до ЄС авіакомпанією ЄС , якщо вони ще не отримали компенсації чи пільги відповідно до законодавства Великобританії.

Нагадаємо, ми розповідали, що українці у Британії стикаються з незвичайним вимаганням.

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