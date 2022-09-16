Від страйків та скасування рейсів у Європі постраждали мільйони людей: деталі

Пасажири можуть отримати компенсацію за хаос в аеропортах
Вісім мільйонів пасажирів, які подорожували Європою у травні та влітку 2022 року, мають право на компенсацію до 600 євро за скасування рейсів чи затримки.
З чим був пов'язаний хаос в європейських аеропортах та авіакомпаніях, і які перевізники мали більше зривів рейсів, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com .
Протягом усього літа європейські аеропорти та авіакомпанії стикалися зі скасуваннями та затримками рейсів, а також різними страйками.
Найчастішими повідомленнями про такі збої відзначилися скандинавський флагманський авіаперевізник SAS та німецька авіакомпанія Lufthansa.
Найбільша кількість збоїв рейсів відбулася в таких країнах:
За даними авіакомпаній, найбільша кількість скасованих або зміщених за розкладом рейсів була у таких перевізників:
Фото: Аеропорт Лондона (unsplash.com/tomek-baginski)
Лондонський аеропорт Гатвік виявився найбільш постраждалим – 6760 рейсів було скасовано, що виводить пасажирів у Великій Британії на перше місце серед постраждалих від перевізників.
Список аеропортів, у яких за цей період сталася найбільша кількість порушень, включає:
Згідно з офіційним сайтом Європейського Союзу, права авіапасажирів на компенсацію поширюються на такі випадки:
"Із 1 січня 2021 року правила ЄС про права авіапасажирів не поширюються на випадки відмови у посадці, скасуванні або затримці рейсів із Великобританії до ЄС , якщо ваш рейс виконувався британським перевізником або іншим перевізником, що не входить до ЄС, навіть якщо ви забронювали свій рейс до цієї дати", - зазначається виняток для британських пасажирів.
Незважаючи на це, ці правила залишаються чинними для пасажирів , які виконували рейси з Великобританії до ЄС авіакомпанією ЄС , якщо вони ще не отримали компенсації чи пільги відповідно до законодавства Великобританії.
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