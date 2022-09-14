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"Повсеместно звонят". Украинцы в Британии сталкиваются с необычным вымогательством

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Среда 14 сентября 2022 18:10
"Повсеместно звонят". Украинцы в Британии сталкиваются с необычным вымогательством Фото: Телефонная будка в Лондоне (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Что нужно знать о распространенных видах мошенничества

Украинцы в Великобритании рискуют стать жертвами местных мошенников и потерять значительные суммы денег. Такие случаи уже начались, хотя для местных жителей схема обмана не новая.

Жертвами какого мошенничества могут стать беженцы в Великобритании, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на блог на Facebook "Украинка в Великобритании", который ведет киевлянка Лидия Виноградная.

Звонок как будто из суда: требуют оплатить "штраф"

Случаем украинки Натальи, которая сейчас живет в шотландском Эдинбурге, Лидия поделилась на днях.

"Она чуть не попалась на классический развод от мошенников в Британии. Видимо, украинцы - кровь свежая, и повсеместно начинают нам звонить и требовать деньги", - написала она и добавила аудиозапись звонка.

&quot;Повсеместно звонят&quot;. Украинцы в Британии сталкиваются с необычным вымогательством

Фото: Украинские беженцы в Великобритании (gettyimages.com)

Мошенники действуют так: делают звонок как будто с номера суда города, где проживает потенциальная "жертва".

"В варианте Наталии действительно телефон в Гугле бился как телефон суда Бирмингема (тут "косяк" - надо было Эдинбурга). Копировать номер телефона не проблема, это можно сделать почти бесплатно", – объясняет блогер.

Далее злоумышленники говорят, что на владельца номера открыто криминальное расследование в отношении некорректной уплаты налогов. И предлагают "сотрудничество" или вызвать полицию и посадить за решетку на 5 лет.

"Требуют никому не звонить, ни с кем не разговаривать. У вас есть два варианта: или полиция, или оплата "штрафа". Вот когда мошенники и Наталия обсудили штраф в 3,5 тысячи фунтов, и она сказала, что есть только 400 - оказалось и этого пока достаточно", - рассказывает Лидия о ходе разговора.

Поняв, что речь о мошенничестве, коллега Натальи вмешалась и пригрозила звонящим тюрьмой.

&quot;Повсеместно звонят&quot;. Украинцы в Британии сталкиваются с необычным вымогательствомФото: Мошенники звонят якобы из суда (pixabay.com)

Какие еще виды мошенничества распространены в стране и куда жаловаться

Лидия Виноградная советует изучить правительственный сайт, где описаны виды мошеннических писем, которые лучше не открывать, или звонков.

  • SMS с предложением компенсировать налог в связи с COVID-19;
  • сообщения по электронной почте о налоговых скидках или возмещениях;
  • сообщения с запросом уточнить личные данные;
  • автоматизированные телефонные звонки с уведомлениями об иске или для уточнения данных страховки;
  • сообщения в WhatsApp;
  • сообщения через соцсети;
  • сообщения о необходимости оплатить таможенный сбор за посылку из ЕС.

Сообщить о подозрительных звонках и пожаловаться на мошенников можно на сайте.

Напомним, мы писали, что каждый пятый беженец в Польше вернется в Украину к зиме.

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Великобритания мошенническая схема Беженцы
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