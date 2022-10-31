Йти нікуди. Через півроку життя у Британії українці можуть залишитися без житла

У багатьох українців закінчується піврічний термін перебування у приймаючих сторін в Британії, і вони виявляють, що їм нікуди йти.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Через те, що піврічний термін дії програми безкоштовних будинків закінчується, українці ризикують залишитись без дому.

"Насувається криза". У Британії розмітили понад 100 тисяч українців

"Влада повинна діяти терміново, щоб запобігти кризі бездомності серед українських біженців, а криза насувається. Більше 100 000 людей стали гостями британських сімей за програмою “Дома для України”, але у багатьох завершується термін північного перебування, і багато хто виявляє, що їм нікуди йти", — йдеться у публікації видання.

План уряду полягав у тому, щоб українці або винаймали власні будинки, або домовлялися про проживання з іншими господарями. Місцева влада, відповідальна за нагляд за цією схемою, заявляє про свої старання знайти людей, які могли б прийняти біженців.

У мережі районних рад, яка представляє 183 місцеві органи влади, заявили, що отримали багато повідомлень про небажання господарів житла продовжувати перебування українців. Місцева влада Лестершира виявила, що лише 10% людей, які навесні висловили зацікавленість у прийомі біженців, тепер готові допомогти з житлом повторно. Аналогічне опитування 2700 потенційних господарів, проведене порадою Глостершира, дало позитивну відповідь лише у 15% випадків.

Фото: З тих, хто селив у себе українців, продовжити проживання через півроку планують далеко не всі (Getty Images)

Інженер із Харківської області Наталія Кожушко та її хост Емі вже шість тижнів безуспішно шукають нового спонсора. Господиня вдома каже, що поки що ніхто не відгукнувся. Кожушко живе з сім'єю у Кропреді в Оксфордширі з квітня, але в неї змінилися обставини, і їй через роботу треба переїхати в інше місце. Вона має роботу за 8 кілометрів звідси (в Банбері), але автобус туди ходить лише двічі на тиждень.

"Емі так багато для мене зробила. У перші шість тижнів ми намагалися отримати якомога більше інформації. Вона водила мене по сотні місць. До стоматолога та терапевта, оформлювати мій рахунок у банку. І люди в селі дуже допомагали. Мені надіслали одяг. Багатьох з цих людей ми навіть не знали", - розповідає Наталія.

Скільки українців можуть залишитись без житла

Очікується, що до Різдва у грудні в близько 14 000 українців завершаться терміни перебування у нинішніх будинках, і якщо вони не зможуть знайти іншого хоста чи приватне житло, то залишаться без даху над головою. За останніми даними, вже 1915 року українців представили в місцеві ради як “безпритульні”.

На цей момент 4000 українців шукають спонсорів, згідно з даними благодійної організації “Український спонсорський шлях”, створеної для підтримки програми “Дома для України”.

Повторний пошук житла українцям виявляється важким і часто не є правильним рішенням, вважає Баррі Вуд, лідер окружної ради Черуелла від консерваторів: "У разі порушення домовленості ми шукаємо заміну хостам. Це не ідеальна ситуація, особливо коли є діти віку початкової школи, тому що їх не можна виселяти".

Фото: На даний момент спонсорів для перебування у Великій Британії шукають близько 4 тисяч українців (Getty Images)

Він додав, що багато господарів Черуелла були зосереджені у певних селах, можливо тому, що вони були членами однієї церковної чи іншої громади. Ці сформовані кластери означають, що біженці можуть підтримувати один одного, але багато хто тепер хоче переїхати до міст у пошуках роботи та кращої транспортної мережі.

Цифри, зібрані DCN, показують, що на одного українця в Південному Кембриджширі припадає 226 жителів — найвищий показник серед усіх місцевих громад в Англії. При цьому Південний Оксфордшир, Чічестер, Уеверлі та Велден складають першу п'ятірку.

У деяких районах Лондона на житло чекають десятки тисяч людей

Місцеві ради вже мають базу з понад мільйона домогосподарств у Великій Британії, які чекають на заселення людей. Будь-хто, хто залишиться без житла, буде доданий до цих списків, і тоді радам потрібно буде знайти гроші, щоб утримувати їх.

"На даний момент у моєму списку житла близько 1600 осіб, а в деяких районах Лондона — десятки тисяч. У мене таке відчуття, що уряд вважає, що роботу зроблено. Однак потрібно терміново переглянути схему", — зазначила волонтер, яка займається питаннями українців у Британії.

Представник уряду зазначив виданню: “Ми дали притулок для понад 136 600 українців після вторгнення Росії в Україну, і переважна більшість прибулих добре адаптуються.

"Результати опитування ONS показують, що більшість спонсорів хочуть залишитися хостами українців після перших шести місяців. Всі, хто прибуває, можуть працювати, мають право на допомогу, і ми даємо місцевим радам кошти для покриття будь-яких додаткових витрат, включаючи екстрене розміщення, якщо це необхідно", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, Естонія хоче покращити прийом біженців з України.

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