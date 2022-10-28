Без досвіду і знання мови. Які вакансії та зарплату пропонують українцям у Німеччині

Німеччина підлаштовує свій ринок праці для українців. Все частіше нашим громадянам пропонують роботу без обов'язкового знання мови та досвіду.

До таких змін великі компанії спонукає велика кількість українських біженців, розповіли TRAVEL РБК-Україна у Міграційній платформі EWL.

Що змінилося у вимогах працедавців для українців

Великі компанії у Німеччині змінюють підхід до пошуку робітників, зазначають експерти. Раніше німецькі працедавці брали на роботу переважно іноземців, які добре володіють німецькою і є висококваліфікованими працівниками.

Тепер українцям все частіше стали пропонувати просту фізичну роботу, де знання німецької мови та досвід роботи не обов'язкові, помітили експерти платформи EWL, яка працевлаштовує іноземців у Польщі, Німеччині та інших європейських країнах.

"Тепер працедавці вважають, що достатньо, аби один працівник володів німецькою на комунікативному рівні й міг пояснити решті земляків, що і як потрібно робити. Також ця людина забезпечує ефективну комунікацію між польськими роботодавцями та працівниками", - каже Міхаліна Сєлевич, директорка з питань міжнародного розвитку міграційної платформи.

Фото: Компаніям достатньо одного українця, який володіє німецькою мовою (unsplash.com/arno-senoner)

Вона додає: подібна практика давно виправдала себе у Польщі, адже зі значно меншим числом вільних вакансій країна змогла працевлаштувати у 2 рази більше біженців з України, ніж потужніша німецька економіка. За результатами дослідження EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету, 55% біженців не знають німецької мови.

"Крім того, роботодавці також почали пропонувати житло для своїх працівників. Це теж суто польська практика. Це одразу знімає проблему з пошуком житла і робить працевлаштування в Німеччині привабливішим", - зазначає Міхаліна Сєлевич.

Фото: Робота для українок на виробництві (gettyimages.com)

Скільки заробляють українці в Німеччині та які вакансії доступні

Зараз для громадян України з'явилося багато вакансій, які передбачають виконання простої фізичної роботи. Німецькі роботодавці зацікавлені у наших працівниках на довгий термін. Серед таких пропозицій:

гастрономія;

логістичні склади (комплектація товарів);

на підприємствах харчової, переробної промисловості, автомобільної галузі.

Українці, які знайшли роботу в Німеччині після початку війни, згідно опитування, в середньому заробляють 1467 євро (на руки) на місяць – це 54 тисячі гривень.

1000 –1999 євро (38,4-76,6 тис. грн) - отримують 45% респондентів;

понад 2000 євро (76,7 тис. грн) - 26% опитаних.

Зі знанням німецької та англійської мови люди працевлаштовуються на висококваліфіковану роботу.

Інфографіка: Середня зарплата для українців у Німеччині за професіями (надана EWL)

Зазначається, що у німецькій сфері послуг і торгівлі знайшли роботу представники більшості професій, навіть керівники та менеджери, висококваліфіковані спеціалісти, вчителі та працівники освіти, офісні і фізичні працівники.

Більшість українців, які працювали у сфері послуг і торгівлі в Україні, залишилися у своїй галузі також на німецькому ринку праці.

За даними Федерального статистичного відомства станом на 1 вересня, в країні нараховувалось 881 тисяч вакансій. При цьому роботу в Німеччині знайшли вже 160 тисяч українців.

Статус тимчасового захисту, згідно з даними Агентства ООН у правах біженців, станом на 8 жовтня отримали вже 815 тисяч наших громадян.

Нагадаємо, ми писали, які вакансії пропонують українкам у Європі восени.