Идти некуда. Спустя полгода жизни в Британии украинцы могут остаться без жилья

У многих украинцев заканчивается полугодовой срок пребывания у принимающих сторон в Британии, и они обнаруживают, что им некуда идти.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Из-за того, что полугодовой срок действия программы бесплатных домов заканчивается, украинцы рискуют остаться без дома.

"Надвигается кризис". В Британии разметили более 100 000 украинцев

"Власти должны действовать срочно, чтобы предотвратить надвигающийся кризис бездомности среди украинских беженцев. Более 100 000 человек стали гостями британских семей по программе “Дома для Украины”, но у многих подходит к концу полугодовой термин пребывания, и они обнаруживают, что им некуда идти", — говорится в публикации издания.

План правительства заключался в том, чтобы украинцы либо снимали собственные дома, либо договаривались о проживании с другими хозяевами. Местные власти, ответственные за надзор за этой схемой, заявляют о своих стараниях найти людей, которые могли бы принять беженцев.

В сети районных советов, которая представляет 183 местных органа власти, заявили, что получили много сообщений о нежелании хозяев жилья продлевать пребывание украинцев. Местные власти Лестершира обнаружили, что только 10% людей, которые весной выразили заинтересованность в приеме беженцев, теперь готовы помочь с жильем повторно. Аналогичный опрос 2700 потенциальных хозяев, проведенный советом Глостершира, дал положительный ответ только в 15% случаев.

Фото: Из тех, кто селил у себя украинцев, продлить проживание спустя полгода планируют далеко не все (Getty Images)

Инженер из Харьковской области Наталья Кожушко и ее хост Эми уже шесть недель безуспешно ищут нового спонсора. Хозяйка дома говорит, что пока никто не откликнулся. Кожушко живет с семьей в Кропреди в Оксфордшире с апреля, но у нее изменились обстоятельства, и ей из-за работы надо переехать в друге место. У нее есть работа в 8 километрах отсюда (в Банбери), но автобус туда ходит только два раза в неделю.

"Эми так много для меня сделала. В первые шесть недель мы пытались получить как можно больше информации. Она водила меня по сотне мест. К стоматологу и терапевту, оформлять мой счет в банке. И люди в селе очень помогали. Мне прислали одежду. Многих из них мы даже не знали", — рассказывает Наталья.

Сколько украинцев могут остаться без жилья

Ожидается, что к Рождеству в декабре у около 14 000 украинцев завершатся сроки пребывания в нынешних домах, и если они не смогут найти другого хоста или частное жилье, они останутся без крова. По последним данным, уже 1915 украинцев представили в местные советы как “бездомные”.

На данный момент 4000 украинцев ищут спонсоров, согласно данным благотворительной организации “Украинский спонсорский путь”, созданной для поддержки программы “Дома для Украины”.

Повторный поиск жилья украинцам оказывается трудным и часто не является правильным решением, считает Барри Вуд, лидер окружного совета Черуэлла от консерваторов: "В случае нарушения договоренности мы ищем замену хостам. Это не идеальная ситуация, особенно когда есть дети возраста начальной школы, потому что их нельзя выселять".

Фото: На данный момент спонсоров для пребывания в Великобритании ищут около 4 тысяч украинцев (Getty Images)

Он добавил, что многие хозяева Черуэлла были сосредоточены в определенных деревнях, возможно, потому, что они были членами одной церковной или другой общины. Эти сформированные кластеры означают, что беженцы могут поддерживать друг друга, но многие теперь хотят переехать в города в поисках работы и лучшей транспортной сети.

Цифры, собранные DCN, показывают, что на одного украинца в Южном Кембриджшире приходится 226 жителей — это самый высокий показатель среди всех местных общин в Англи. При этом Южный Оксфордшир, Чичестер, Уэверли и Уэлден составляют первую пятерку.

В некоторых районах Лондона жилья ждут десятки тысяч людей

У местных советов уже есть база из более миллиона домохозяйств в Великобритании, ожидающих заселения людей. Любой, кто останется без жилья, будет добавлен в эти списки, и тогда советам нужно будет найти деньги, чтобы содержать их.

"На данный момент в моем списке жилья около 1600 человек, а в некоторых районах Лондона — десятки тысяч. У меня такое ощущение, что правительство считает, что работа сделана. Однако нужно срочно пересмотреть схему", — отметила изданию волонтер, которая занимается вопросами украинцев в Британии.

Представитель правительства отметил изданию: “Мы дали приют для более 136 600 украинцев после вторжения России в Украину, и подавляющее большинство из прибывших хорошо адаптируются.

"Результаты опроса ONS показывают, что большинство спонсоров хотят остаться хостами украинцев после первых шести месяцев. Все прибывающие могут работать, претендовать на пособия, и мы даем местным советам средства для покрытия любых дополнительных расходов, включая экстренное размещение, если это необходимо”, — отметил чиновник.

Напомним, Эстония хочет улучшить прием беженцев из Украины.

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