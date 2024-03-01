Wizz Air запускає нові рейси з Угорщини: куди можна буде полетіти бюджетно

Один із найбільших лоукостерів Європи додає нові рейси зі столиці Угорщини Будапешта. На початок літа заплановані польоти за 6 напрямками.
Куди можна буде полетіти за бюджетною ціною, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.
Угорська авіакомпанія Wizz Air планує розширити свою маршрутну мережу і додає шість нових рейсів із Будапешта. Полетіти можна буде до Румунії, Іспанії, Вірменії, Німеччини, Бельгії.
Нові рейси Wizz Air будуть такі:
Придбати квитки на рейси можна на сайті wizzair.com. Для пошуку дешевших варіантів зручно користуватися календарем цін на місяць.
Приклади доступних цін на нові рейси:
Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Wizz Air скасовує десятки рейсів. Причиною є "приземлення" частини флоту через проблеми з двигунами.
Нагадаємо, ми писали, що Wizz Air навесні скасує понад 20 маршрутів із аеропортів Польщі. Деякі рейси не повернуть до розкладу польотів у літньому сезоні навігації.