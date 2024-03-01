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Wizz Air запускає нові рейси з Угорщини: куди можна буде полетіти бюджетно

Фото: Пасажири авіакомпанії Wizz Air (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Один із найбільших лоукостерів Європи додає нові рейси зі столиці Угорщини Будапешта. На початок літа заплановані польоти за 6 напрямками.

Куди можна буде полетіти за бюджетною ціною, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Угорська авіакомпанія Wizz Air планує розширити свою маршрутну мережу і додає шість нових рейсів із Будапешта. Полетіти можна буде до Румунії, Іспанії, Вірменії, Німеччини, Бельгії.

Нові рейси Wizz Air будуть такі:

  • Будапешт – Бухарест Отопені з 17 червня – 7 рейсів на тиждень;
  • Будапешт – Валенсія з 17 червня – 3 рази на тиждень;
  • Будапешт – Єреван з 17 червня – двічі на тиждень;
  • Будапешт – Брашов з 18 червня – тричі на тиждень;
  • Будапешт – Штутгарт з 18 червня – 5 разів на тиждень;
  • Будапешт – Брюссель з 19 червня – 5 разів на тиждень.

Придбати квитки на рейси можна на сайті wizzair.com. Для пошуку дешевших варіантів зручно користуватися календарем цін на місяць.

Приклади доступних цін на нові рейси:

  • Будапешт-Валенсія від 72 євро (на 17 червня);
  • Будапешт – Штутгард від 37 євро (на 24 червня);
  • Будапешт – Єреван від 92,8 євро на (17 червня).

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Wizz Air скасовує десятки рейсів. Причиною є "приземлення" частини флоту через проблеми з двигунами.

Нагадаємо, ми писали, що Wizz Air навесні скасує понад 20 маршрутів із аеропортів Польщі. Деякі рейси не повернуть до розкладу польотів у літньому сезоні навігації.

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