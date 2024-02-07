Популярний лоукостер скасовує понад 20 маршрутів із Польщі: деталі

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air навесні скасує понад 20 маршрутів із аеропортів Польщі. Деякі рейси не повернуть до розкладу польотів у літньому сезоні навігації.

У яких аеропортах скасують рейси та які маршрути будуть більше недоступні, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Найбільше скорочення рейсів стосуватиметься пасажирів аеропортів у Вроцлаві, Катовіце та Кракові. Основна причина скасування маршрутів – виявлені несправності в двигунах, які встановлені на літаках Airbus A320neo та A321neo, які експлуатує Wizz Air. Авіалайнери тепер чекають на додаткові перевірки.

У зв'язку із цим починаючи з квітня 2024 року та упродовж усього літнього сезону Wizz Air не літатиме:

із Вроцлава до таких міст: Кефлавік, Кутаїсі, Валенсія, Дубровнік, Бургас, Родос, Дортмунд, Бірмінгем;

до таких міст: Кефлавік, Кутаїсі, Валенсія, Дубровнік, Бургас, Родос, Дортмунд, Бірмінгем; із Катовіце до Бергена, Осло-Торп, Акаби, Брюссель-Шарлеруа, Кастельона, Ібіци;

до Бергена, Осло-Торп, Акаби, Брюссель-Шарлеруа, Кастельона, Ібіци; із Кракова лоукостер не літатиме до міст: Кефлавік, Кутаїсі, Стокгольм, Валенсія, Катанія, Бургас, Бірмінгем, Лідс;

лоукостер не літатиме до міст: Кефлавік, Кутаїсі, Стокгольм, Валенсія, Катанія, Бургас, Бірмінгем, Лідс; із Варшави Wizz Air не виконуватиме рейси до міст: Бірмінгем, Марракеш, Агадир.

Wizz Air не виконуватиме рейси до міст: Бірмінгем, Марракеш, Агадир. із Гданська – до Кутаїсі.

Також частина рейсів Wizz Air із Польщі заплановані у новому розкладі набагато пізніше звичайних дат. Зокрема, полетіти за окремими напрямками можна буде не з квітня, а з червня 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, що угорський лоукостер розширює свої маршрути і у 2024 році пасажирам стануть доступні ще 4 нових рейси.

Також ми розповідали, що Ryanair відкриває нові рейси до популярної локації Італії. Зокрема, і з Польщі.