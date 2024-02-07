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Популярний лоукостер скасовує понад 20 маршрутів із Польщі: деталі

Середа 07 лютого 2024 14:34
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Популярний лоукостер скасовує понад 20 маршрутів із Польщі: деталі Фото: Пасажири авіакомпанії Wizz Air (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air навесні скасує понад 20 маршрутів із аеропортів Польщі. Деякі рейси не повернуть до розкладу польотів у літньому сезоні навігації.

У яких аеропортах скасують рейси та які маршрути будуть більше недоступні, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Найбільше скорочення рейсів стосуватиметься пасажирів аеропортів у Вроцлаві, Катовіце та Кракові. Основна причина скасування маршрутів – виявлені несправності в двигунах, які встановлені на літаках Airbus A320neo та A321neo, які експлуатує Wizz Air. Авіалайнери тепер чекають на додаткові перевірки.

У зв'язку із цим починаючи з квітня 2024 року та упродовж усього літнього сезону Wizz Air не літатиме:

  • із Вроцлава до таких міст: Кефлавік, Кутаїсі, Валенсія, Дубровнік, Бургас, Родос, Дортмунд, Бірмінгем;
  • із Катовіце до Бергена, Осло-Торп, Акаби, Брюссель-Шарлеруа, Кастельона, Ібіци;
  • із Кракова лоукостер не літатиме до міст: Кефлавік, Кутаїсі, Стокгольм, Валенсія, Катанія, Бургас, Бірмінгем, Лідс;
  • із Варшави Wizz Air не виконуватиме рейси до міст: Бірмінгем, Марракеш, Агадир.
  • із Гданська – до Кутаїсі.

Також частина рейсів Wizz Air із Польщі заплановані у новому розкладі набагато пізніше звичайних дат. Зокрема, полетіти за окремими напрямками можна буде не з квітня, а з червня 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, що угорський лоукостер розширює свої маршрути і у 2024 році пасажирам стануть доступні ще 4 нових рейси.

Також ми розповідали, що Ryanair відкриває нові рейси до популярної локації Італії. Зокрема, і з Польщі.

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Wizz Air Польща пасажири Авіасполучення
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