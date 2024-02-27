Авіакомпанія Wizz Air скасовує десятки рейсів: про які маршрути йдеться
Угорський лоукостер Wizz Air скорочує маршрутну мережу у європейських країнах через проблеми із обслуговуванням двигунів у літаках Airbus. До кінця першого кварталу 2024 року авіакомпанія "приземлить" 45 своїх авіалайнерів.
На яких маршрутах скасують рейси, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.
Через труднощі з обслуговуванням двигунів Pratt & Whitney авіаперевізник призупинить використання майже 20% свого флоту. Через це у багатьох країнах Європи скасують понад 60 маршрутів.
Зокрема, скасування рейсів Wizz Air заплановане у таких країнах: Польща, Німеччина, Великобританія, Австрія, Латвія, Литва, Франція, Іспанія, Португалія, Норвегія, Данія, Італія, Греція, Румунія. Також – у Сербії, ОАЕ, Єгипті, Ізраїлі, Саудівській Аравії, Кіпрі, Люксембургу, Мальті, Грузії, Йорданії, Албанії та Ісландії.
Перелік рейсів, які скасують:
- Белград – Рим Ф’юмічіно, Закінтос;
- Бухарест – Единбург;
- Катанія – Ган, Іракліон, Мілан Мальпенса, Міконос, Париж Бове, Шарм-ель-Шейх, Тель-Авів, Тіра;
- Клуж-Напока – Анталія, Ліон, Мальта, Венеція Тревізо;
- Крайова – Барселона, Кельн, Дортмунд, Мадрид, Париж Бове, Рим Ф’юмічіно;
- Дортмунд – Ніш, Ольштин-Мазури, Тиргу-Муреш;
- Гданськ – Кутаїсі;
- Катовіце – Брістоль, Рим Чампіно;
- Каунас – Олесунн, Берген, Ставангер;
- Ларнака – Копенгаген, Даммам, Ріяд;
- Лондон Лутон – Хургада, Любляна;
- Меммінген – Тиргу-Муреш;
- Мілан Мальпенса – Комізо, Марса Алам, Порту;
- Міконос – Тель-Авів;
- Неаполь – Шарм-ель-Шейх, Скіатос, Тель-Авів.
Також пасажирам будуть недоступні рейси за такими маршрутами:
- Рим Ф’юмічіно – Копенгаген, Хургада, Кутаїсі, Кувейт, Люксембург;
- Скоп’є – Люксембург;
- Софія – Стокгольм Скавста;
- Тімішоара – Ган, Рим Чампіно;
- Тирана – Комізо, Ламеція Терме;
- Варна – Кельн, Ларнака, Тель-Авів;
- Венеція Марко Поло – Амман, Пальма де Мальорка, Тель-Авів, Тіра;
- Верона – Катанія;
- Відень – Дубровнік,Кувейт, Ніш;
- Вільнюс – Ніцца, Рейк’явік Кеплавік, Рим Ф’юмічіно.
Нагадаємо, ми писали, що Wizz Air навесні скасує понад 20 маршрутів із аеропортів Польщі. Деякі рейси не повернуть до розкладу польотів у літньому сезоні навігації.
Також ми розповідали, із якою авіакомпанією дешевше літати – із Ryanair чи Wizz Air.